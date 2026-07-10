Lo dice Karlos Arguiñano: estos son los cuatro trucos para que las albóndigas queden más jugosas.

Las albóndigas están entre los platos clásicos por excelencia de la cocina casera y admiten una enorme variedad de salsas y acompañamientos. Sin embargo, conseguir que queden tiernas por dentro y no se resequen durante la cocción suele ser uno de los principales desafíos.

// Así está hoy Karlos Arguiñano a los 76 años: el chef español que se ganó el cariño de Argentina

Para evitar ese problema, el reconocido chef español Karlos Arguiñano compartió los cuatro secretos que aplica siempre en sus recetas. Se trata de consejos simples que no requieren ingredientes extra ni técnicas complicadas, pero que mejoran notablemente el resultado final.

Desde la forma de picar la carne hasta el momento exacto de terminar la cocción, estos trucos ayudan a que las albóndigas conserven sus jugos, tengan una textura más agradable y absorban mejor el sabor de la salsa.

Los cuatro trucos de Karlos Arguiñano para unas albóndigas más jugosas

El reconocido cocinero español, Karlos Arguiñano, tiene cuatro trucos infalibles para que las albóndigas salgan más jugosas y queden tiernas.

Karlos Arguiñano en su programa / (foto Gentileza ATRESMEDIA)

Estas destrezas son fáciles y aplicar y no es necesario tener un gran conocimiento sobre gastronomía. Todos los detalles para que las albóndigas de Arguiñano salgan perfectas se explican a continuación.

Pedir que la carne se pique una sola vez

El primer consejo comienza en la carnicería. Arguiñano recomienda solicitar que la carne pase por la picadora solo una vez, ya que así conserva mejor su textura natural y evita que la mezcla quede demasiado compacta o con aspecto de pasta.

Agregar una yema extra

En lugar de utilizar únicamente un huevo entero, el chef aconseja incorporar una yema adicional. Este pequeño cambio mejora la proporción de grasa y proteínas, aportando una mezcla más cremosa y ayudando a que las albóndigas resulten mucho más tiernas.

Incorporar miga de pan remojada en leche

Para Arguiñano, este es el secreto más importante. La miga de pan previamente remojada en leche aporta humedad a la preparación y consigue una textura “jugosita y melosa”. Si no se utiliza este ingrediente, puede reemplazarse por una pequeña cantidad de pan rallado, aunque el resultado no será exactamente el mismo.

Terminarlas de cocinar en la salsa

Otro error frecuente es cocinar las albóndigas por completo durante la fritura. El cocinero recomienda dorarlas apenas por fuera, dejándolas ligeramente crudas en el centro para que terminen su cocción dentro de la salsa. De esa manera conservan mejor sus jugos y absorben todos los sabores de la preparación.

Por qué estos consejos funcionan

Cada uno de estos pasos apunta a un mismo objetivo: conservar la humedad de la carne y evitar que las albóndigas se sequen. Una carne menos procesada, una mezcla más equilibrada, el aporte de humedad de la miga de pan y una cocción suave dentro de la salsa permiten obtener un resultado mucho más tierno y sabroso.

Según explica Arguiñano, son pequeños detalles que las madres y las abuelas conocen desde hace años y que siguen siendo la mejor manera de transformar una receta tradicional en un plato con una textura perfecta.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/