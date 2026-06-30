Albóndigas súper fáciles y en pocos pasos: la receta de Elba Rodríguez, ganadora de MasterChef.

Las albóndigas son uno de esos platos clásicos que nunca fallan. Se pueden acompañar con puré, arroz, pastas o una salsa de tomate casera y, además, son una excelente opción para cocinar en cantidad y guardar en el freezer.

La exganadora de MasterChef, Elba Rodríguez, compartió un método muy práctico para hacer albóndigas perfectas: utilizar una cuchara especial para darles forma y lograr que todas tengan el mismo tamaño.

Según explicó la cocinera, el secreto está en realizar un buen amasado de la carne antes de formar las bolitas. De esa manera, las albóndigas quedan compactas, no se desarman durante la cocción y conservan una textura tierna y jugosa.

Elba Rodríguez fue la ganadora en 2014 de la primera edición de MasterChef Argentina, en una irrupción mediática que le generó un cambio radical en su vida.

El éxito que tuvo en el reality show le permitió catapultarse como una figura que siguió con su camino en distintos programas de televisión y también en las redes sociales, donde comparte recetas simples de platos cotidianos; en Instagram tiene más de 400.000 seguidores.

Comensales 1 Ingredientes 500 gramos de carne picada.

gramos de carne picada. Una cebolla pequeña picada.

cebolla pequeña picada. 2 dientes de ajo picados.

dientes de ajo picados. Un huevo.

huevo. 3 cucharadas de pan rallado.

cucharadas de pan rallado. Perejil picado a gusto.

Sal y pimienta.

Aceite para cocinar.

Albóndigas súper fáciles y en pocos pasos con la receta de Elba Rodríguez. Instagram Elba Rodríguez.

Procedimiento para las albóndigas de Elba Rodríguez

Colocar la carne picada en un bowl amplio y agregar la cebolla, el ajo y el perejil picado. Incorporar el huevo y el pan rallado. Condimentar con sal y pimienta a gusto. Mezclar y amasar durante varios minutos hasta obtener una preparación homogénea y compacta. Formar las albóndigas con las manos o con una cuchara medidora para que todas tengan el mismo tamaño. Cocinarlas en una sartén con un poco de aceite hasta que estén doradas por todos sus lados. Si se desea, terminar la cocción en una salsa de tomate durante unos minutos para que absorban más sabor.

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