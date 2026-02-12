Las milanesas de carne picada de Elba Rodríguez se volvieron virales por lo simples y rendidoras que son. La cocinera, ganadora de MasterChef 2014, compartió el paso a paso y sus seguidores no tardaron en replicarlas en casa.
La propuesta mantiene el sabor clásico de la milanesa tradicional, pero con una mezcla condimentada que se arma en pocos minutos y se adapta a cualquier guarnición: puré, arroz o ensalada.
“Son muy sencillas de hacer y rinden un montón”, aseguró Elba al presentar la receta, que rápidamente se llenó de comentarios y versiones familiares.
Ingredientes para las milanesas de carne picada
- 1 kg de carne picada
- 1 cda de sal fina
- 2 dientes de ajo picados
- 2 cdas de perejil picado
- Orégano
- Comino
- Provenzal
- Pimienta
- 2 huevos
- Rebozador
Procedimiento
- Colocar la carne picada en un bowl amplio y agregar la sal, el ajo picado y el perejil.
- Sumar orégano, comino, provenzal y pimienta a gusto.
- Incorporar los huevos y mezclar bien hasta integrar todos los ingredientes.
- Tomar porciones de la preparación y dar forma de milanesa con las manos.
- Pasarlas por rebozador, presionando para que queden bien cubiertas.
- Cocinar en sartén con aceite caliente hasta que estén doradas de ambos lados o llevar al horno hasta que queden bien cocidas.
