Las milanesas de carne picada de Elba Rodríguez se volvieron virales por lo simples y rendidoras que son. La cocinera, ganadora de MasterChef 2014, compartió el paso a paso y sus seguidores no tardaron en replicarlas en casa.

La propuesta mantiene el sabor clásico de la milanesa tradicional, pero con una mezcla condimentada que se arma en pocos minutos y se adapta a cualquier guarnición: puré, arroz o ensalada.

“Son muy sencillas de hacer y rinden un montón”, aseguró Elba al presentar la receta, que rápidamente se llenó de comentarios y versiones familiares.

Ingredientes para las milanesas de carne picada

1 kg de carne picada

1 cda de sal fina

2 dientes de ajo picados

2 cdas de perejil picado

Orégano

Comino

Provenzal

Pimienta

2 huevos

Rebozador

Las milanesas de carne picada de Elba Rodríguez. Foto: Instagram

Procedimiento

Colocar la carne picada en un bowl amplio y agregar la sal, el ajo picado y el perejil. Sumar orégano, comino, provenzal y pimienta a gusto. Incorporar los huevos y mezclar bien hasta integrar todos los ingredientes. Tomar porciones de la preparación y dar forma de milanesa con las manos. Pasarlas por rebozador , presionando para que queden bien cubiertas. Cocinar en sartén con aceite caliente hasta que estén doradas de ambos lados o llevar al horno hasta que queden bien cocidas.

