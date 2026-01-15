Hay recetas que no necesitan demasiada presentación y la tarta de choclo es una de ellas. Cremosa, suave y con mucho sabor, esta comida llama la atención por su aroma, entra por los ojos y se disfruta en familia o con amigos.

La versión de Elba Rodríguez -ganadora de MasterChef 2014- apuesta a lo simple: choclo bien protagonista, cebolla dorada para sumar profundidad y una mezcla de quesos que le da cuerpo y ese gratinado irresistible. Rinde bien, se puede acompañar con una ensalada fresca y funciona tanto para el almuerzo como para la cena.

Ingredientes para la tarta de choclo

6 choclos

1/2 taza de leche

6 huevos

2 cebollas grandes

200 g de queso muzzarella

200 g de queso Mar del Plata

Aceite, c/n

Elba Rodríguez, ganadora de MasterChef 2024. Foto: Facebook

Procedimiento

Desgranar los seis choclos con un cuchillo, con paciencia. Reservar una parte de los granos para darle textura a la preparación. Colocar en la licuadora la mayor parte del choclo desgranado junto con la leche, los huevos y un chorrito de aceite. Licuar hasta lograr una mezcla cremosa. Ajustar la cantidad de leche según la cremosidad del choclo. Volcar la preparación en un bowl y sumar los granos de choclo reservados. Cortar las cebollas en pluma y dorarlas previamente en una sartén con un poco de aceite. Agregar a la mezcla. Incorporar el queso muzzarella y el queso Mar del Plata en trozos. Mezclar bien con cuchara de madera hasta lograr una preparación homogénea. Volcar la mezcla en una fuente previamente aceitada. Llevar a horno precalentado a 180 °C y cocinar entre 35 y 40 minutos, hasta que esté bien cocido y dorado en la superficie. Retirar del horno, dejar reposar unos minutos y servir. Si se quiere, se puede terminar con un poco de pesto por encima al momento de llevar a la mesa.

