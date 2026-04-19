Este domingo, Las Chicas de la Culpa regresaron a eltrece con todo su humor y desenfado solo para encontrarse con una sorpresa inesperada: Juli Poggio. La ex Gran Hermano encontró a las conductoras en uno de los pasillos del canal y les anunció que se unirá a ellas.

Mientras paseaban por el canal, las Chicas se encontraron una habitación de análisis del rating y rápidamente identificaron un tótem en el medio de la misma: una estatua del Zorro. “Hay que arrodillarse delante de ella y marcar tres veces la ‘Z’ y te da suerte”, aconsejó Connie Balarini.

Pero mientras las cuatro admiraban al paladín de eltrece considerándose “irremplazables” por haber llegado a una segunda temporada, desde una puerta apareció Juli Poggio. “¡Qué bueno conocerlas! Les juro que me encantan, me hacen morir de risa”, les dijo.

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Sin embargo, pronto Juli les contó las ¿buenas? Nuevas que traía: “Es un placer incorporarme a este grupo. Recién salí de una reunión con la producción y voy a ser parte de Las Chicas de la Culpa”, les anunció antes el estupor y la sensación de que “debe ser un error” de las humoristas.

“Es re zarpado ser las Chicas de la Culpa, porque somos cuatro como los Rolling Stones, Los Beatles y las Tortugas Ninja”, le explicó Connie. “Pero vamos a seguir siendo cuatro”, dijo Juli y cuando Natalia Carulias le dijo que no le entendía, arremetió: “Voy a reemplazar a una de ustedes”.

“Bueno, acá claramente no me quieren”, dijo Juli Poggio y cuando Nati le dijo que solamente “no la quieren en el grupo”, estalló en llanto. “¿Cómo no la vamos a querer? ¡Nos puede ser útil! Tiene al público joven, a los youtubers”, analizó Malena Guinzburg. Pero antes de que termine de hablar, Juli atendió un llamado de su mánager y la situación cambió completamente.

Mirá el video para saber en qué quedó la incorporación de Juli Poggio a las Chicas de la Culpa.

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