Tras su impactante debut en eltrece, Las Chicas de la Culpla volvieron a la carga este domingo con otro especial en el que entrevistaron nada menos que a Esteban Lamothe, el actor de Envidiosa, a quien decidieron cumplir la fantasía del gimnasio.

En medio de la entrevista, Malena Guinzburg le preguntó al actor cuántas veces “levantó” en el gimnasio y él le juró que nunca le había ocurrido, por lo que las cuatro le propusieron cumplirle la fantasía.

Esteban Lamothe en Las Chicas de la Culpa (Foto: captura eltrece)

De esta manera, la producción dispuso cuatro estaciones de trabajo por las que Esteban Lamothe fue rotando mientras protagonizaba diferentes escenas de “levante” con las humoristas.

ESTEBAN LAMOTHE CUMPLIÓ TODAS SUS FANTASÍAS DE GIMNASIO CON LAS CHICAS DE LA CULPA

La primera en recibir a Lamothe fue la propia Malena, que lo invitó a caminar con ella en la cinta, pero la inoportuna intromisión del locutor que le asignaba a Esteban la segunda estación la dejó sin posibilidades.

La siguiente en recibir la visita de Esteban fue Connie Ballarini, a quien el actor primero le propuso una combinación entre abdominales y dorsales y luego una sesión de masajes. Pero con apenas dos segundos de experiencia, el actor fue convocado a la tercera estación de trabajo.

Fotos: capturas eltrece

El actor finalizó su recorrido primero con Natalia Carulias, con quien hizo un intento de reforzar abdominales, y por último con Fer Metilli, a quien asistió en una combinación de remo con mancuerna. La experiencia dejó agotado a Lamothe que, sin embargo, pudo cumplir su fantasía en el gimnasio.

