Las redes sociales pueden acercar a los famosos a su público, pero también exponen su lado más ingrato. Y eso lo vivió en carne propia Fernanda Metilli, quien atraviesa un momento brillante a nivel profesional y personal, y aun así se topó con un mensaje tan agresivo como absurdo.

La humorista, que el domingo pasado debutó con Las Chicas de la Culpa por eltrece, compartió la captura de un ataque gratuito que una usuaria le envió por privado en Instagram, apuntando directamente a su relación de más de una década con Agustín “Rada” Aristarán.

“Flaca, todo bien con tu potencial actoral, pero dejá de colgarte de las pelotas de Agustín que bastante te sostiene en el medio. Chupá la indicada y hacé lo que todas… Brillar por la billetera. Él se merece mejores minas”, fue el tremendo mensaje que le hicieron llegar.

Foto: Captura de Instagram (@fermetilli) Por: Fabiana Lopez

Fiel a su estilo y sin perder la sonrisa, Fernanda decidió responder con una ironía quirúrgica que se transformó en tendencia: “Genial. Gracias por tu consejo. ¿Me podrías dar una lista de las pij… indicadas, por fa?”, lanzó, dejando descolocada a la agresora.

Pero no quedó ahí: Metilli remató su posteo con un toque de humor comunitario: “Cuando tenga el listado, lo comparto acá porque la buena data es para tod@s”, escribió, generando una ola de comentarios de colegas y seguidores que aplaudieron su actitud.

Agustín Rada Aristarán, Fer Metilli y Bianca Aristarán. (Foto: Movilpress)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

RADA LE DEDICÓ A FER METILLI UN ROMÁNTICO MENSAJE POR SU ANIVERSARIO: “UN AÑO MÁS PATEÁNDOLA JUNTOS”

Agustín Aristarán, más conocido como “Soy Rada”, está súper enamorado de su novia, Fernanda Metilli. Por eso, le dedicó (en abril de 2022) un romántico posteo en Instagram. Feliz por su aniversario de novios, remarcó que es muy feliz junto a su lado.

El conductor compartió varias fotos con la comediante que ilustran los momentos más felices de su relación y contó que cada día que pasa la ve más hermosa: “Dicen por ahí que con el tiempo las parejas se desgastan y oxidan. Este no sería ser el caso. Hoy cumplimos un año más pateándola junt@s, de la mano. Mujer que cada día que pasa la veo más hermosa“.

“Comentario del hate: ‘¿Por qué lo ponés acá y no se lo decís personalmente? ¿No te parece más real?’. Mi respuesta: "Se lo digo todos los días y por otro lado es mi IG y pongo lo que se me cantan los dos huevos“, cerró Rada, atajándose antes de que algún detractor lo critique por expresar su amor en Instagram.

Rada le dedicó a Fer Metilli un romántico mensaje por su aniversario: "Un año más pateándola juntos"

Rada le dedicó a Fer Metilli un romántico mensaje por su aniversario: "Un año más pateándola juntos"

Rada le dedicó a Fer Metilli un romántico mensaje por su aniversario: "Un año más pateándola juntos"

¡Feliz aniversario!