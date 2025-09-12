Fernanda Metilli perdió físicamente a su mamá y a su papá, y en un nuevo mes de esos hechos, los recordó con una historia de Instagram.

La actriz publicó una foto de ambos en el comedor de su casa, donde se los ve en un día más, con una sonrisa y compartiendo el cotidiano.

En esa publicación, Fer escribió: “Cinco meses sin ella. Tres meses sin él. El 11, número maestro”.

FER METILLI RECORDÓ A SUS PADRES

La actriz, que protagoniza “Las chicas de la culpa” y “Empieza con D, 7 letras”, redactó un sentido mensaje para sus padres.

La tristeza de Fer Metilli por el recuerdo de la muerte de sus padres | Créditos: Instagram @fermetilli

“Hoy les dedico un cafecito con tortita, una Crush con un alfajor o una Roseshia (o todo junto). Los extrañamos mucho”, dedicó.