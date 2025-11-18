En una entrevista exclusiva con Ciudad Magazine, Las Chicas de la Culpa adelantaron detalles —con mucho humor y algo de misterio— sobre los cuatro especiales que muy pronto desembarcarán en la pantalla de eltrece.

Malena Guinzburg, Connie Ballarini, Fernanda Metilli y Natalia Carulias recibieron a este portal y, fieles a su estilo, respondieron con ocurrencias, improvisación y guiños cómicos mientras anticipaban lo que se viene con su nuevo formato televisivo.

Las Chicas de la Culpa en eltrece: qué se podrá ver y cómo se preparan

Consideradas las humoristas más convocantes y queridas del circuito teatral, Las Chicas de la Culpa arriban en el histórico canal con una propuesta fresca, atrevida, dinámica y con una mirada genuina sobre la vida y los vínculos, manteniendo el espíritu que conquistó al público desde su primera presentación.

Foto: @laschicasdelaculpa

Un formato distinto: invitados, juegos y situaciones inesperadas

El ciclo tendrá entrevistas, juegos, improvisación y charlas sin filtro, acompañadas de invitados especiales que se sumarán a las aventuras del cuarteto.

Según adelantaron, no será una réplica de lo que se ve en el teatro, sino que se trata de programas especialmente diseñados para televisión.

En diálogo con este medio, las humoristas confirmaron que vienen “con todo” a la pantalla de eltrece, aunque todavía no pueden revelar demasiados detalles.

“Nos hacen hacer 20 notas pero no nos deja decir nada”, bromeó Malena Guinzburg entre risas, aunque su compañera Fer Metilli aseguró que los espectadores “se van a divertir muchísimo”.

Foto: captura de video de Ciudad Magazine

Así definen el programa en una sola palabra

Ante la consigna de encontrar una palabra que no fuera “humor”, cada una dio su respuesta, contagiándose con la tendencia del “des” que comenzó Metilli:

Desfachatez

Despilfarrante

Despampanante

Descomunal

Quién es la más culposa del grupo

Sin dudarlo, todas señalaron a Malena Guinzburg, quien respondió con ironía: “Soy judía, no podés ser judía sin culpa” y Connie Ballarini aportó diciendo que, si su amiga se sacara sangre, pediría que le midieran el nivel de culpa, siempre en tono de humor.

Cómo serían Las Chicas de la Culpa en una comedia romántica

Entre risas y autodefiniciones, quedaron así:

Male Guinzburg: la amiga que nunca tiene suerte en el amor

Fer Metilli: la sensible

Nati Carulias: la olvidadiza

Connie Ballarini: la buena persona… que a veces deja al protagonista sufriendo

Qué culpa femenina debería jubilarse ya

Consultadas sobre cuál es la culpa que deberían erradicar definitivamente las mujeres, coincidieron: “La culpa misma. No hay que tener culpa, hay demasiada presión”.

Las Chicas de la Culpa, muy pronto en eltrece

La cita ya está marcada: muy pronto llega a eltrece un ciclo distinto, auténtico y explosivamente divertido. Prepará la sonrisa, el sillón y el control: se vienen Las Chicas de la Culpa.

Video y edición: Fernando Halperín