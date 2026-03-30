La apuesta permanente de Nancy Duré (53) al amor le dio una nueva oportunidad, el afortunado caballero que la enamoró aprovechó el cumpleaños para regalarle un anillo, y la periodista contó los detalles a Ciudad.

“No me voy a casar, pero es un compromiso”, contó la panelista en el vivo de Puro Show.

Luego aclaró que “todavía no vamos a vivir juntos”.

Nancy Duré y Carlos, su novio. (Foto: Nancy Duré)

“Aparte de mi cumpleaños cumplimos cinco meses juntos”, agregó.

Al final, Nancy Duré le enfatizó que “siempre hay sexo”, no solo por su aniversario.

Nancy Duré y Carlos, su novio. (Foto: Nancy Duré)

Quién es Carlos, el novio de Nancy Duré

Más tarde, Nancy contó que Carlos tiene 63 años, es viudo, padre de dos hijos y abuelo de un nieto.

“Él es un tipo que está muy pendiente de mí, muy caballero, me mima mucho y es lo que más me gusta”, halagó Duré.

Nancy Duré y Carlos, su novio. (Foto: Nancy Duré)

En cuanto al flechazo reveló: “Nos conocimos en la pileta de mi edificio, que es el mismo donde vive uno de sus hijos”.

Empleado bancario, Nancy Se enamorí de Carlos por que “Me gusta compartir cosas con él”.

Nancy Duré y Carlos, su novio. (Foto: Nancy Duré)

“Yo tengo poco tiempo libre y por eso trato de sumarlo. Hicimos un viaje al Caribe y la pasamos genial. No paramos de reirnos juntos”.