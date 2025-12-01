Este domingo, la televisión argentina vivió una noche distinta: Malena Guinzburg, Connie Ballarini, Fernanda Metilli y Natalia Carulias estrenaron el primer especial de “Las Chicas de la Culpa” en la pantalla de eltrece y no dejaron a nadie indiferente.

El debut fue todo un suceso. El ciclo, que venía arrasando en el teatro, promedió 6.1 puntos de rating y llegó a picos de 6.7, una marca que refleja el interés del público por ver a estas cuatro referentes del humor en acción.

Foto: prensa eltrece

Un programa que apuesta al humor sin filtros

“Las Chicas de la Culpa” llegó para romper esquemas: humor, entrevistas, juegos, improvisación y momentos inesperados se mezclaron en un formato fresco y descontracturado.

El programa se animó a todo, con una mirada irreverente y sin pelos en la lengua sobre la vida cotidiana y los vínculos.

Video y edición: Fernando Halperín para Ciudad Magazine

El primer especial tuvo un invitado de lujo: Adrián Suar se animó a sentarse en el sillón y enfrentó una entrevista tan atrevida como divertida, donde las humoristas no le dejaron pasar una. El ida y vuelta fue uno de los puntos más altos de la noche y dejó momentos imperdibles.

Mujeres que se animan a decirlo todo

Con un estilo propio y mucha complicidad, Guinzburg, Ballarini, Metilli y Carulias demostraron por qué son las más convocantes del humor actual. El ciclo apuesta a la espontaneidad y a la frescura, con un enfoque que pone en primer plano la voz femenina y la risa como bandera.

Foto: prensa eltrece

“Las Chicas de la Culpa” promete seguir sorprendiendo con su combinación de humor en estado puro, entrevistas picantes y una energía contagiosa que ya conquistó al público en su primera emisión.