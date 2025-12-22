Este domingo, Nancy Dupláa visitó a Las Chicas de la Culpa en el último de los cuatro especiales que las humoristas grabaron para eltrece. La actriz hizo una parodia de Montaña Rusa que culminó con Hilda Lizarazu cantando el tema principal de esa tira.

Nancy visitó a Las Chicas de la Culpa en su último programa de este 2025, con opción a repetir en 2026 tras la gran performance que tuvieron, y respondió absolutamente todas las preguntas que las cuatro tenían preparadas para ella.

Sin embargo, el plato fuerte llegó cuando Fernanda Metili le contó que le tenían preparado un juego para recrear una escena emblemática de Montaña Rusa: aquella en la que Alejandro (Gastón Pauls) la “rescataba” de una boda no deseada con Federico (Juan Soler).

LAS CHCIAS DE LA CULPA REUNIERON A NANCY DUPLÁA Y A HILDA LIZARAZU PARA UNA PARODIA DE MONTAÑA RUSA

Pero había un aliciente extra para esta escena: debían hacerla apoyadas en el piso, por lo que la movilidad de los personajes se complicaba en extremo. Pese a todo, las cinco mujeres se las arreglaron para hacer lo suyo de manera desopilante.

Al finalizar la parodia, Hilda Lizarazu comenzó a entonar “Y todo cambia”, el tema que compuso y grabó para la tira junto a su banda de ese momento, Man Ray. Al cierre, las seis artistas saludaron al público ante una ovación generalizada.

Montaña Rusa fue una tira en la que Nancy Dupláa compartió elenco junto a Gastón Pauls, Esteban Prol, Betina O´Connell, María Celeste Pisapia, Eric Grinberg, Malena Solda y Claudia de la Calle. El programa, pensado para cubrir un verano, terminó extendiéndose por dos temporadas y 468 episodios que todavía se pueden ver por Volver.

