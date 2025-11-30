Este domingo, Las Chicas de la Culpa debutaron en eltrece con todo el humor que las convirtió en un fenómeno teatral y, en su primera emisión, tuvieron como invitado a Adrián Suar, a quien le sacaron en modo “ping pong” las confesiones más picantes sobre su vida.

“Las chicas estaban diciendo que no te bañás”, le lanzó Connie Ballarini sin anestesia. “Me baño, te juro que me baño”, respondió con calma el invitado, y agregó que lo hace en general “una vez al día” y que lo hace “solo” aunque confesó que “antes tenía más flexibilidad” para limpiarse ciertas partes.

“Vieron como les doy material”, se ufanó el gerente de programación de eltrece antes de que las Chicas le pregunten si les da las llaves de la casa a algún amigo de confianza como Pablo Codevilla. “No me hace falta, pero además yo no uso llave”, dijo Adrián, dando a entender que usa una cerradura de reconocimiento facial.

“Pero ahora no te vas a poder tocar la cara porque no te reconoce más”, le lanzó Malena Guinzburg manteniendo el rimo. “Me dice ‘¿quién es este tipo?’”, le siguió el juego Adrián, que contó que ama los canjes, pero que en este momento de su vida prefiere pagar por todo.

Cuando le consultaron cómo maneja su cuestión corporal, Adrián confesó que “hace un poquito de fierros y ya tiene todo acomodado porque tiene todo en su justa medida”. “Me cuesta mucho ir al gimnasio, pero teniendo uno en casa me cuesta menos”, reveló.

Cuando le consultaron si usa cuatro perfumes al mismo tiempo como otras estrellas, Suar aseguró que eso es “falso porque al tercero ya no sabés qué estás oliendo”; y contó cómo es su secreto para mantener sus zapatillas “como nuevas”: Tiene muchos pares.

