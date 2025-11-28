El olfato de Adrián Suar para descubrir el deseo de los espectadores a la hora de sentarse frente a una televisión está intacto, y prueba de ello es que fue quien puso los primeros ladrillos para la construcción de Envidiosa e Hija del Fuego, las ficciones que arrasan en las plataformas Netflix y Disney+.

El estreno de “Las Chicas de la Culpa” bajo la lupa de Adrián Suar

Bajo el lema de empoderar a las mujeres, el director de programación de eltrece adelantó cómo será el estreno de Las Chicas de la Culpa: “Es un programa fresco, ágil, divertido, con actrices que van a hacer humor”.

Más allá de los elogios y expectativas, lo cierto es que Suar es el primer invitado que se animó a sentarse frente a Malena Guinzburg, Connie Ballarini, Fernanda Metilli y Natalia Carulias.

Las Chicas de la Culpa. (Foto: eltrece)

La idea del directivo de Artear es “darle un poquito más de vida” a la pantalla, “ponerle onda”, y “que dialogue bien con la actualidad”, los domingos a las 21.

Qué dijo Adrián Suar sobre La China Suárez en Hija del Fuego

“La verdad es que es un culebrón en el mejor sentido: un gran melodrama con venganza, con un personaje fuertísimo como el de la China. A su personaje le hicieron algo muy duro y ella vuelve para vengarse, y lo hace de manera fantástica”, aseguró Suar sobre el papel de la actriz en la serie Hija del Fuego.

La China Suárez en Hija del fuego. Foto: prensa Por: Consuelo Oppizzi

“A mí ya me pasó cuando la China interpretó a La Polaca en ATAV, donde estuvo brillante. También hizo de mi hija en Solamente Vos, así que tenerla en mis proyectos siempre fue un honor”, expresó Adrián Suar.

Qué dijo Adrián Suar sobre Envidiosa y Griselda Siciliani

Arrancó de una idea que empecé a hablar yo, y la gente de Netflix aportó mucho. Después lo agarró Carolina Aguirre, que es la autora, que también metió su versión de Envidiosa.

Griselda Siciliani, Pilar Gamboa, Bárbara Lombardo, Violeta Urtizberea y Marina Bellati en Envidiosa. | Créditos: Instagram y Netflix

“Envidiosa arrancó de una idea mía, que después se potenció muchísimo con los aportes de Netflix. Más tarde la tomó Carolina Aguirre, que es la autora, y sumó su propia mirada para darle forma al proyecto. A partir de ahí, Griselda terminó de moldear el personaje y encarnar en Vicky exactamente lo que yo imaginaba. Lo que le puso Gris —su inspiración, su ideología, su forma de pensar— fue clave para que Vicky tenga esa personalidad tan particular".

“Es un personaje construido desde una mirada muy propia: cómo encara la vida, cómo piensa, cómo observa. Vicky tiene humor, tiene crítica, mucha. En su manera de ver el mundo hay crítica social, crítica a un modelo, a mandatos que pesan sobre las mujeres. Eso es lo que la hace tan interesante”, detalló Adrián Suar sobre Envidiosa, la serie que es furor en Netflix