La tercera temporada de “Envidiosa” no para de romper récords y conquistar nuevos públicos. Desde su estreno el 19 de noviembre, la serie creada por Adrián Suar y protagonizada por Griselda Siciliani se ubicó en el puesto número 1 del Top 10 semanal en Argentina, Uruguay y Chile.

Pero el fenómeno fue mucho más allá: alcanzó el puesto #5 en el ranking global de Netflix para series de habla no inglesa, con 2,8 millones de visualizaciones en todo el mundo.

El éxito se replicó en toda la región: la comedia ingresó al Top 10 semanal en ocho países, entre ellos Colombia, Bolivia, Costa Rica, Paraguay, Ecuador, Perú, Panamá y Venezuela. Un verdadero batacazo para una producción nacional que sigue sumando fanáticos.

Los bloopers de la tercera temporada: risas, papelones y el lado B del elenco

Como parte del furor que generó la nueva entrega, la producción liberó una selección de bloopers inéditos que muestran el detrás de escena más auténtico y divertido del elenco.

Entre risas, chistes internos y tomas fallidas, los protagonistas dejan ver la química que hay en el set y el buen clima que se vive durante las grabaciones.

Los videos ya están disponibles para ver online y prometen sacar carcajadas a los seguidores de la serie.

Es una oportunidad única para espiar el costado más relajado de Griselda Siciliani, Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín y Adrián Lakerman, además de los actores invitados y las participaciones especiales de Julieta Cardinali, Nicki Nicole y Sebastián Wainraich.

María Abadi y Agustín Aristarán. Foto: Instagram @abadimariaok

María Abadi y Esteban Lamothe en Envidiosa 3. Foto: Instagram @abadimariaok

De qué trata la tercera temporada de “Envidiosa”

En esta nueva entrega, Vicky (Siciliani) atraviesa un momento de cambios y desafíos personales. Tras reconciliarse con sus inseguridades, se enfrenta a preguntas sobre la vida en pareja, los celos, la maternidad y la posibilidad de crecer profesionalmente en un entorno competitivo.

María Abadi en Envidiosa 3. Foto: Instagram @abadimariaok

Lo que parecía una etapa de estabilidad se transforma en un viaje lleno de emociones y contradicciones, donde Vicky debe descubrir qué lugar ocupan sus deseos sin perder el equilibrio.

El look de Vicky en Envidiosa: los secretos del vestuario que potencia a Griselda Siciliani en Netflix | Créditos: Instagram y Netflix

El equipo detrás del éxito

La serie cuenta con guion de Carolina Aguirre y dirección de Daniel Barone. El equipo de producción incluye a Adrián Suar, Diego Andrasnik, Lucas Rainelli y Agustín Sacanell como productores ejecutivos, y un staff técnico de primer nivel que acompaña cada detalle de la realización.

María Abadi y Esteban Lamothe en Envidiosa 3. Foto: Instagram @abadimariaok

La tercera temporada tiene 10 episodios de 30 minutos cada uno, producidos por Preludio y Kapow.

Un fenómeno que sigue creciendo

“Envidiosa” se consolida como una de las comedias argentinas más exitosas de los últimos años, con una historia que conecta con el público y un elenco que brilla tanto en pantalla como fuera de ella. El Top 5 global y los millones de visualizaciones confirman que el humor argentino pisa fuerte en el mundo.