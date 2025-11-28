Débora Nishimoto, recordada por su papel como Nei en Envidiosa, la serie de Netflix, está atravesando un presente lleno de movimiento.

Su carrera sigue creciendo con proyectos internacionales, mientras que en su vida personal también hay novedades: un romance que avanza sigilosamente y una fuerte conexión con sus raíces a través de la cocina.

Su participación en Envidiosa la posicionó como una de las figuras más queridas de la ficción. Aunque su personaje fue la tercera en discordia entre las interpretaciones de Esteban Lamothe y Griselda Siciliani, la actriz logró cautivar a la audiencia con naturalidad y frescura.

El ciclo de Nei se cerró en la segunda temporada, y si bien aún no hay una confirmación oficial sobre la temporada 3 de Envidiosa, todo indica que no volverá a ser parte de la trama. Pero lejos de quedarse quieta, su carrera sigue en expansión.

NUEVOS DESAFÍOS: CINE Y CULTURA JAPONESA

Según IMDb, Débora Nishimoto rueda actualmente “Malón”, una película española en la que interpreta a Delta, un personaje que promete mostrar una faceta distinta de su talento. Así, su salto internacional ya es un hecho.

Débora Nishimoto y Lamothe.

Además, la actriz impulsa proyectos vinculados a la gastronomía japonesa, una tradición que forma parte de su identidad. Nacida en Buenos Aires y descendiente de japoneses, suele remarcar que en su familia la cocina es memoria, encuentro y orgullo por el linaje. Con esa inspiración, se anima a explorar propuestas culinarias que rescatan sabores y costumbres ancestrales.

UNA HISTORIA DE AMOR QUE SALIÓ DE LA FICCIÓN

Otro capítulo que sigue creciendo en su vida es su relación con Esteban Lamothe, su compañero en la serie. Con un perfil bajo, la pareja fue vista en distintos eventos y viajes, consolidando un noviazgo que avanza sin apuros.

Débora Nishimoto, modelo y actriz. (Foto: Prensa)

La actriz también protagoniza producciones fotográficas en medios y marcas, donde fusiona moda y cultura japonesa en una estética que ya la distingue: líneas minimalistas, sobriedad elegante y guiños a la tradición en cada look.