Para Esteban Lamothe y Débora Nishimoto, un año juntos trasciende cualquier calendario. La pareja decidió festejar su primer aniversario con una serie de fotos que retratan momentos de su vida cotidiana, cargados de complicidad y simbolismo.
Los rumores de romance comenzaron en octubre de 2024, fecha que ahora queda confirmada con el posteo del actor: “¡Un año ha pasado!”. La primera imagen los muestra en una noche de celebración: ella, sonriente, lo acompaña mientras corta carne, en una mesa colmada de vino, pan y botellas, donde cada objeto parece narrar una historia compartida.
LA FELICIDAD DE ESTEBAN LAMOTHE Y DÉBORA NISHIMOTO
En otra postal, Lamothe aparece relajado sobre almohadones junto a su gato, en una escena que transmite calma y conexión hogareña. También hay fotos en la calle: tomando un café, desafiando a la cámara, y hasta un gesto lúdico en el que el actor se coloca una rosa en la gorra, como símbolo de que las cosas simples son las más valiosas.
El carrusel incluye incluso una imagen que, en su momento, encendió las primeras sospechas de romance: una toma robada en un restaurante iluminado, donde se los ve frente a frente. Hoy, esas fotos ya no son pistas, sino recuerdos de un año que ambos convirtieron en historia.