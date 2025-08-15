Para Esteban Lamothe y Débora Nishimoto, un año juntos trasciende cualquier calendario. La pareja decidió festejar su primer aniversario con una serie de fotos que retratan momentos de su vida cotidiana, cargados de complicidad y simbolismo.

Los rumores de romance comenzaron en octubre de 2024, fecha que ahora queda confirmada con el posteo del actor: “¡Un año ha pasado!”. La primera imagen los muestra en una noche de celebración: ella, sonriente, lo acompaña mientras corta carne, en una mesa colmada de vino, pan y botellas, donde cada objeto parece narrar una historia compartida.

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto celebran su primer aniversario con un álbum íntimo. Crédito: Instagram

LA FELICIDAD DE ESTEBAN LAMOTHE Y DÉBORA NISHIMOTO

En otra postal, Lamothe aparece relajado sobre almohadones junto a su gato, en una escena que transmite calma y conexión hogareña. También hay fotos en la calle: tomando un café, desafiando a la cámara, y hasta un gesto lúdico en el que el actor se coloca una rosa en la gorra, como símbolo de que las cosas simples son las más valiosas.

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto celebran su primer aniversario con un álbum íntimo. Crédito: Instagram

El carrusel incluye incluso una imagen que, en su momento, encendió las primeras sospechas de romance: una toma robada en un restaurante iluminado, donde se los ve frente a frente. Hoy, esas fotos ya no son pistas, sino recuerdos de un año que ambos convirtieron en historia.