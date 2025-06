Esteban Lamothe habló con Puro Show de la polémica que se generó luego de que Ricardo Darín se manifestara en la mesa de Mirtha Legrand por el precio de las empanadas y apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por sus dichos al respecto.

“Es terrible lo de Darín, una sorpresa, es un tipo que aprecio pero me dio vergüencita ajena, se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez que todavía lo están gastando en redes", dijo el funcionario de Javier Milei en La Nación +.

Luego, el titular del Palacio de Hacienda sumó picante: “Todo bien si él puede comprar empanadas en “Mi Gusto” o en Don Julio, pero las empanadas no valen eso, Ricardito; es como que mañana vayas a Porsche y le digas a Mirtha que los autos valen 200 mil dólares... No, quedate tranquilo Ricardo, la gente come empanadas ricas por 16 mil pesos”.

Esteban Lamothe habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Tras estas palabras, el actor se mostró indignado y expresó al programa de eltrece: “Se lo sacó de contexto y el ministro diciendole ‘Ricardito...’ a Ricardo Darín, chabón, lavate el ort... lavate la boca, ¿cómo vas a hablar de él así? Estás loco“.

“¿Vos como ministro de Economía qué hiciste? ¿Sabes lo que hizo Darín para el cine, las películas que hizo, cómo nos formó a nosotros también como personas? Uno cuando tiene ídolos se forma también", remarcó picantísimo el artista.

Al final, Lamothe sentenció: “Más allá de que es un actorazo e hizo papeles brillantes, es un tipo que da un ejemplo en la forma que tiene de trabajar sobre todo... no sé cómo es en su vida privada pero intuyo que es una buena persona, porque se lo ve. No deja de ser una chiquilinada del ministro de Economía que muere ahí, tampoco es tan grave”.

QUÉ DIJO ESTEBAN LAMOTE CUANDO LE PREGUNTARON SI TENDRÍA UN CARA A CARA CON JAVIER MILEI

Esteban Lamothe respondió si le gustaría tener un cara a cara con el presidente Javier Milei. “Él viene atacando sistemáticamente a los artistas, puso una foto mía falsa en X, es una persona súper violenta en las redes, porque es un cobarde, pero después si te ve cara a cara...”.

“¿Tuviste un cara a cara alguna vez? ¿Te gustaría?" , indagó el movilero y entonces el actor contestó: “No, no tuve. Sí, osea no es que me gustaría... está todo tan claro cómo se maneja el gobierno con nosotros, los artistas en general, me gustaría que miren a los artistas con un poco más de cariño, no sé por qué ese ataque”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.