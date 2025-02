Uma, más conocida como “Roto”, es la perrita que une a Vicky (Griselda Siciliani) y Matías (Esteban Lamothe) en Envidiosa, la serie de Netflix que es furor.

A partir de la popularidad que ganó la historia, que ya debutó con su segunda temporada, muchos se preguntaron sobre la historia de vida del animal, que fue rescatado por su actual dueño, Federico.

Uma con Griselda y Esteban.

En este contexto, se supo no solo cómo rescataron a Uma, cuando la encontraron abandonada en una caja, sino por qué decidieron anotarla en una escuela de modelos caninos.

“Uma es la integrante más mimada de la familia. Es muy cariñosa y divertida. Le encanta descubrir lugares nuevos, nadar y saludar a todo el mundo. No solo hace cine y TV (algo que le encanta porque se divierte muchísimo); además, con su tutor, Fede, hicieron muchas actividades juntos y hasta salió campeona de Dog Dancing en dos ocasiones”, le contaron a Oh My Dog.

UMA, DE LA CALLE AL ESTRELLATO

¿Cómo llegó Uma a Envidiosa? Gracias a Animales en Foco, una agencia especializada en la preparación y representación de animales actores.

“Fede, el humano de Uma, hace varios años la anotó en mi agencia y enseguida hizo varias publicidades, hasta participó en una película de cine con Adrián Suar. Cuando me convocaron para buscar un perrito que haga el papel de Roto, no dudé en ofrecer a Uma. Rápidamente, fue elegida”, contó Zulma Randazzo, la fundadora de la agencia.

Uma junto a Esteban.

“Trabajar con Uma no es trabajo. Ella es feliz y colaboradora al momento de filmar. A esto se le suma que el equipo de producción y técnico son muy cariñosos, todos la aman y la miman mucho, lo que hace que tenga una hermosa experiencia. Se encariñó con todos, pero mucho más con Esteban, ya que el personaje compartió más escenas con él”, cerró, orgullosa.