El fenómeno de las novelas románticas juveniles encontró un nuevo éxito en el streaming con Off Campus, la serie basada en los libros de Elle Kennedy que se convirtió en una de las producciones más vistas de Prime Video días después de su estreno.

Con una mezcla de romance universitario, drama emocional y humor, la adaptación logró captar tanto a los lectores de la saga como a nuevos espectadores que la impulsaron rápidamente entre las tendencias globales de la plataforma.

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Estrenada en 2026, la primera temporada cuenta con 8 episodios de entre 42 y 50 minutos, y adapta principalmente The Deal, el primer libro de la exitosa saga literaria, y tiene como protagonistas a Ella Bright y Belmont Cameli, acompañados por un elenco centrado en la vida universitaria y las relaciones afectivas de un grupo de estudiantes.

De qué trata Off Campus

La historia sigue a Hannah Wells, una estudiante universitaria brillante que intenta dejar atrás experiencias traumáticas mientras se concentra en sus estudios y en su pasión por la música.

Su rutina cambia cuando conoce a Garrett Graham, la estrella del equipo de hockey de la universidad, un joven popular y carismático que necesita mejorar sus calificaciones para no quedar fuera de la competencia deportiva.

La primera temporada de Off Campus cuenta con 8 episodios.

Lo que comienza como un acuerdo aparentemente simple termina convirtiéndose en una relación mucho más profunda. Garrett le pide ayuda académica a Hannah y, a cambio, acepta colaborar con ella para acercarse al chico que le gusta.

Sin embargo, la cercanía despierta sentimientos inesperados y la serie desarrolla una historia romántica atravesada por inseguridades, crecimiento personal y conflictos emocionales.

El tráiler de Off Campus, la serie juvenil del momento.

La producción también aborda temas vinculados a la salud mental, las presiones familiares y los vínculos de amistad.

El éxito literario detrás de la serie

La saga vendió millones de ejemplares en distintos países y se transformó en una de las colecciones románticas más recomendadas dentro de redes sociales durante los últimos años.

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Prime Video apostó por una adaptación bastante fiel al espíritu de las novelas, manteniendo la dinámica romántica entre los protagonistas y el fuerte protagonismo de los personajes secundarios.

La estrategia también forma parte de una tendencia cada vez más fuerte dentro del streaming.

Romance universitario y una fórmula que sigue funcionando

Aunque la serie responde a varias convenciones clásicas del género romántico juvenil, buena parte de su éxito aparece en la química entre los protagonistas y en la construcción de personajes más complejos de lo habitual dentro de este tipo de historias.

La ambientación universitaria ligada al hockey, un elemento muy presente en los libros, ayuda a diferenciar la historia de otras producciones románticas recientes.

Garrett Graham, la estrella del equipo de hockey de la universidad.

Se supo que Prime Video ya trabaja en nuevas temporadas que adaptarían los siguientes libros de la saga, centrados en otros integrantes del grupo de amigos.

Cómo es el reparto de Off Campus