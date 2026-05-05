Julieta Poggio volvió a captar la atención en redes sociales, pero esta vez lejos de los flashes y los eventos. La influencer y ex participante de Gran Hermano compartió una postal íntima junto a su novio que rápidamente se volvió viral.

En la imagen se la ve recostada en la cama, abrazada a su pareja en una escena de total complicidad. Pero el detalle que terminó de conquistar a sus seguidores fue la presencia de su mascota, sumándose al momento y dando origen a lo que ella misma definió como una “cucharita triple”.

“Domingo de cucharita triple y no pido nada más. Te amo mi bebé, sos todo para mí”, escribió Julieta sobre la foto, dejando en claro el gran presente sentimental que atraviesa.

Julieta Poggio compartió una foto íntima con su novio y habló de su “cucharita triple”. Crédito: Instagram

UN MOMENTO RELAJADO Y LEJOS DE LAS CÁMARAS

La publicación muestra un costado mucho más relajado y cotidiano de la modelo, alejada del ritmo intenso de su agenda laboral. En un entorno cálido, con mantas y luz tenue, la escena transmite comodidad, amor y tranquilidad.

El gesto no pasó desapercibido y en cuestión de minutos sus seguidores reaccionaron con miles de likes y comentarios, destacando la naturalidad de la imagen y la conexión de la pareja.