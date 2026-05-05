Julieta Poggio volvió a captar la atención en redes sociales, pero esta vez lejos de los flashes y los eventos. La influencer y ex participante de Gran Hermano compartió una postal íntima junto a su novio que rápidamente se volvió viral.
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En la imagen se la ve recostada en la cama, abrazada a su pareja en una escena de total complicidad. Pero el detalle que terminó de conquistar a sus seguidores fue la presencia de su mascota, sumándose al momento y dando origen a lo que ella misma definió como una “cucharita triple”.
“Domingo de cucharita triple y no pido nada más. Te amo mi bebé, sos todo para mí”, escribió Julieta sobre la foto, dejando en claro el gran presente sentimental que atraviesa.
UN MOMENTO RELAJADO Y LEJOS DE LAS CÁMARAS
La publicación muestra un costado mucho más relajado y cotidiano de la modelo, alejada del ritmo intenso de su agenda laboral. En un entorno cálido, con mantas y luz tenue, la escena transmite comodidad, amor y tranquilidad.
El gesto no pasó desapercibido y en cuestión de minutos sus seguidores reaccionaron con miles de likes y comentarios, destacando la naturalidad de la imagen y la conexión de la pareja.