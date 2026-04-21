Lolo Poggio, la hermana de Juli Poggio, quedó en el centro de las críticas luego de que se viralizara un video en el que protagoniza un gesto considerado desagradable por muchos usuarios.

Las cámaras captaron a la participante de Gran Hermano: pasó su mano izquierda por la axila derecha y luego se olfateó los dedos.

El desagradable gesto de Lolo Poggio en Gran Hermano: generó todo tipo de comentarios (Foto: gentileza Telefe)

EL GESTO DE LOLO POGGIO QUE SE HIZO VIRAL

En redes sociales, algunos usuarios expresaron su incomodidad con comentarios contundentes. “Es desagradable”, escribió un internauta, mientras que otro señaló: “No puedo creer que haya hecho eso sabiendo que la están filmando todo el tiempo”.