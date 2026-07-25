A casi un mes de la muerte de Ernestina Pais, José María Muscari abrió su corazón en La Noche de Mirtha y recordó con profunda emoción el vínculo que los unió, tanto en lo personal como en lo profesional.

Consultado por Mirtha Legrand sobre cómo atravesó el difícil momento, el productor teatral fue contundente: “Yo la quería mucho”, dijo, antes de rememorar que habían compartido una de las clásicas cenas de la conductora.

Muscari también destacó el compromiso que tuvo Ernestina cuando decidió regresar a los escenarios: “Ella estuvo genial arriba y abajo del escenario. Vos sabés, Mirtha, que el teatro es un sacerdocio, o sea, no se puede hacer si uno está desmedido”, expresó.

Foto: Captura (eltrece)

En ese sentido, recordó cómo nació el proyecto que los reunió (la obra “El divorcio del año”): “Ella vino acá a contar de su internación, de lo bien que estaba, y salí de acá y le mandé un mensaje a Carlos y a Tomás, los productores. Les dije: ‘Qué bueno que la obra hable de salud mental y qué buen momento está Ernestina, si les gustaba para el personaje’. Enseguida les gustó, la llamamos y la verdad es que fue un proyecto hermoso”.

Luego, destacó la responsabilidad con la que la conductora encaró ese desafío: “Ernestina cumplió muy bien todo el proceso de ensayos, todas las funciones, toda la gira. Fue casi un año de trabajo ininterrumpido”, afirmó.

Ernestina Pais murió a los 54 años en un trágico accidente (Foto: captura de redes sociales).

Durante la charla, Mirtha se preguntó qué pudo haber sucedido con la periodista. “¿Qué le puede haber pasado? ¿Qué no escuchó, no miró el tren?”, planteó la conductora.

Muscari respondió con visible tristeza: “Es muy triste aceptarlo, pero es una tragedia”. Y cerró: “Hace poquito salió el examen toxicológico y, de alguna manera, fue más perturbador porque uno podía pensar que quizás había fumado algo o tomado algo... Pero no, dio totalmente negativo”, explicó.

José María Muscari: “Es muy triste aceptarlo, pero es una tragedia”.

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EL INFORME TOXICOLÓGICO DE ERNESTINA PAIS CONFIRMÓ UN DATO CLAVE SOBRE SU MUERTE

A días de la trágica muerte de Ernestina Pais, se conocieron los resultados de los análisis toxicológicos realizados tras el accidente ferroviario que terminó con la vida de la conductora.

La información fue dada a conocer en LAM, donde explicaron que el informe finalmente llegó a la Justicia y revelaron cuál fue la conclusión del estudio: "Hay una noticia seria que tiene que ver con el fallecimiento de Ernestina. Acaban de aparecer los exámenes toxicológicos de Ernestina, que falleció en el accidente con el tren hace unos días“, anunció Ángel de Brito en vivo.

Luego, detallaron el resultado del análisis: "El informe toxicológico llegó hoy a la Fiscalía de San Isidro. El informe toxicológico determinó que no hay presencia de alcohol ni sustancias en sangre“, agregó, basándose en la información que publicó el periodista Rodrigo Alegre en las redes sociales.

Foto: Captura (América)

La noticia generó alivio en el panel, especialmente por las versiones y especulaciones que circularon después del accidente. Además, remarcaron la importancia de comunicar el dato debido a los rumores que habían surgido tras la muerte de la periodista: "Por todo lo que se especuló, obviamente es importante también contar esto, porque el día del choque se dijo, y los días siguientes, todo“, cerraron.