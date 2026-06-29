La investigación por el accidente que protagonizó Ernestina Pais sumó una nueva medida clave: la Justicia dispuso el peritaje del iPhone que fue encontrado dentro del Honda City que manejaba la periodista.

El objetivo es determinar si Pais estaba usando el teléfono cuando cruzó el paso a nivel del Tren de la Costa, un dato que podría ser determinante para reconstruir lo ocurrido en los instantes previos al impacto.

El dispositivo fue secuestrado por la Policía Bonaerense tras el siniestro y quedó incorporado como prueba central en la causa. El análisis estará a cargo de un laboratorio especializado de la Procuración bonaerense, que intentará extraer la información almacenada en el celular.

Las otras pericias y el avance de la causa

Además del estudio sobre el teléfono, la Justicia ordenó una pericia accidentológica sobre el Honda City, que permanece secuestrado en la Comisaría 2ª de San Isidro. El objetivo es determinar el estado del vehículo y reconstruir la mecánica del accidente.

Federica Pais en la despedida a Ernestina Pais en el Cementerio de la Chacarita (Foto: Molvilpress)

En paralelo, la autopsia confirmó que la causa de muerte fue un traumatismo de cráneo. Los investigadores aguardan ahora los resultados de los estudios toxicológicos, que ya fueron incorporados al expediente. Según trascendió, durante la inspección del auto no se hallaron bebidas alcohólicas en el interior.

La causa también tuvo un cambio de fiscal luego del velatorio de la periodista y sigue avanzando con distintas medidas de prueba para establecer las responsabilidades.

Así quedó el auto de Ernestina Pais

El dato del registro de conducir y el contexto judicial

Un elemento relevante que figura en el expediente es que Ernestina Pais circulaba con el registro de conducir inhabilitado desde abril. Esta situación será tenida en cuenta por la Justicia al momento de analizar las responsabilidades en el caso.

Mientras tanto, la investigación continúa con la recolección de pruebas y pericias para esclarecer cómo se produjo el accidente y qué factores pudieron haber influido en el desenlace.