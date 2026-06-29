Ernestina Pais tenía previsto subir al escenario este viernes por la noche junto a sus compañeros de “El divorcio del año”, pero el destino cambió de manera trágica.

La actriz murió en un accidente ferroviario en San Isidro cuando se dirigía a cumplir con su compromiso laboral, y con el correr de las horas comenzaron a conocerse nuevos detalles de lo ocurrido.

El estremecedor dato sobre el celular de Ernestina Pais tras el accidente

Luego de confirmar la noticia en LAM, Ángel de Brito reveló una escena que conmovió a todos. Según relató, el teléfono celular de Ernestina quedó a un costado de las vías tras el fuerte impacto del Tren de la Costa contra el Honda City que conducía la actriz.

“Nos está contando la gente que está en el lugar que su celular quedó al costado del camino y que veían que estaba José María Muscari llamando desesperadamente porque Ernestina tenía función en Tigre”, contó el conductor al aire.

Mientras varias personas se acercaban para intentar asistirla, el director teatral todavía desconocía la magnitud de la tragedia y buscaba comunicarse con la actriz, ya que la esperaba para la función programada esa misma noche.

Conmoción por Ernestina Pais: el estremecedor dato sobre el llamado que recibió su celular tras el accidente. Crédito: Instagram

La función que Ernestina Pais nunca pudo realizar

Ernestina debía presentarse en el Teatro Niní Marshall, en Tigre, como parte del elenco de “El divorcio del año”, obra que compartía con Romina Gaetani, Rocío Igarzábal, Diego Ramos y Juan Palomino.

El espectáculo venía realizando funciones con gran convocatoria y tenía varias presentaciones previstas en distintos puntos del país.

La inesperada noticia dejó en estado de shock a sus compañeros, que aguardaban su llegada sin imaginar el dramático desenlace.

El emotivo mensaje de José María Muscari

Horas después de conocerse el fallecimiento, José María Muscari utilizó sus redes sociales para despedir a la actriz con una imagen tomada sobre el escenario, reflejando una de sus mayores pasiones.

Conmoción por Ernestina Pais: el estremecedor dato sobre el llamado que recibió su celular tras el accidente. Crédito: Instagram

"Chau Ernes. Que seas feliz en tu eternidad. Así te despido, feliz y actuando“, escribió el director, junto a una fotografía de Ernestina durante una función, en un mensaje que rápidamente se llenó de muestras de cariño y condolencias.