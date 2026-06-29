El 26 de junio, Ernestina Pais murió a los 54 años en un trágico accidente ferroviario. La conductora falleció luego de que el vehículo que manejaba fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro.

A la mañana siguiente de la tragedia, un equipo de C5N se acercó al lugar del hecho y entrevistó a un joven que presenció los instantes posteriores al choque. El testigo relató cómo encontró a la conductora dentro del vehículo y reveló cuáles fueron las últimas palabras que alcanzó a escucharle.

Las últimas palabras de Ernestina Pais tras el accidente ferroviario (C5N)

Las últimas palabras de Ernestina Pais tras el accidente ferroviario

“Yo estaba en mi taller y escuché el golpazo. Salí corriendo y la señora dijo: ‘No me toquen, no me toquen’”, recordó el adolescente, visiblemente conmovido.

Luego describió la dramática escena que encontró al llegar al auto. “Salía humo de adentro del vehículo. Volaron los plásticos. La policía llegó a los 20 o 30 minutos; después llegaron los bomberos, Defensa Civil y la ambulancia”, relató.

El joven también contó qué ocurrió una vez que los equipos de emergencia finalizaron su trabajo. “Cuando se fue la ambulancia vino la Policía Científica. Pusieron la carpa y se llevaron el cuerpo”, explicó.

A partir de su testimonio, el cronista le consultó si en ese momento sabía que la víctima era la reconocida conductora.

“No, no sabía que era famosa. Primero pensé que era un hombre. Después me enteré de que era una mujer”, respondió el menor.

Fue entonces cuando brindó el relato más impactante de la entrevista: “Me dijo ‘no me toquen, no me toquen’. Tenía el cuello hacia abajo y estaba recostada sobre el asiento del acompañante. Dijo ‘no me toquen, no me toquen’, respiró unos segundos y después no respiró más”, recordó.

Finalmente, el adolescente describió el estado en el que quedó el vehículo tras el violento impacto. “Por el golpe con el que la arrastró el tren, quedó tirada así. El vidrio estaba estallado y tenía las piernas llenas de vidrios”, concluyó sobre el accidente que terminó con la vida de Ernestina Pais.