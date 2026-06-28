La muerte de Ernestina Pais impactó de lleno en su familia y en el mundo del espectáculo. La periodista y conductora falleció a los 54 años luego de sufrir un accidente fatal: su auto fue embestido por un tren en San Isidro.

Este domingo, tras el velatorio en Villa Crespo, los restos de Ernestina fueron trasladados al Cementerio de Chacarita, donde familiares, amigos y colegas se acercaron para darle el último adiós. El clima de dolor se reflejó en cada imagen de la despedida.

Uno de los momentos más conmovedores de la mañana tuvo como protagonistas a Benicio Guyot —su hijo— y Milka Truol, la madre de Ernestina, quienes permanecieron junto al ataúd cubierto de flores rojas. También estuvieron presentes su hermana Federica Pais y figuras como Gastón Pauls, María Valenzuela, Iliana Calabró, Malena Guinzburg y Romina Gaetani, entre otros.

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LAS FOTOS DEL VELATORIO DE ERNESTINA PAIS

Milka Truol, mamá de Ernestina (Foto: Movilpress)

Federica Pais (Foto: Movilpress)

Federica Pais (Foto: Movilpress)

Alejandro Guyot (Foto: Movilpress)

Benicio Guyot (Foto: Movilpress)

"Bicho" Gómez (Foto: Movilpress)

Dalma Maradona (Foto: Movilpress)

María Carámbula con su pareja Javier Timerman y el estilista Cristian Rey (Foto: Movilpress)

Malena Guinzburg (Foto: Movilpress)

Diego Ramos (Foto: Movilpress)

Martín Ortega (Foto: Movilpress)

Romina Gaetani (Foto: Movilpress)

Julieta Ortega (Foto: Movilpress)

José María Muscar y Mariela Asensio, directors de la obra en la que trabajaba Ernestina (Foto: Movilpress)

Rafael Ferro (Foto: Movilpress)

Rochi Igarzábal (Foto: Movilpress)

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LAS FOTOS DE LA TRISTE DESPEDIDA A ERNESTINA PAIS, A 48 HORAS DE SU FALLECIMIENTO

La despedida a Ernestina Pais en Chacarita (Foto: Molvilpress)

La despedida a Ernestina Pais en Chacarita (Foto: Molvilpress)

La despedida a Ernestina Pais en Chacarita (Foto: Molvilpress)

La despedida a Ernestina Pais en Chacarita (Foto: Molvilpress)

La despedida a Ernestina Pais en Chacarita (Foto: Molvilpress)

La despedida a Ernestina Pais en Chacarita (Foto: Molvilpress)

La despedida a Ernestina Pais en Chacarita (Foto: Molvilpress)

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