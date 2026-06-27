El 26 de junio, Ernestina Pais murió a los 54 años en un trágico accidente ferroviario. La conductora falleció luego de que el vehículo que conducía fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro.

A 24 horas del fatal accidente, Lola Cordero reveló en Implacables cómo fueron las últimas horas de vida de la periodista y conmovió a todos al contar un detalle que llamó la atención: Ernestina llevaba puesta la camiseta de la Selección Argentina, en plena Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Así fueron las últimas horas de vida de Ernestina Pais (elnueve)

Así fueron las últimas horas de vida de Ernestina Pais

"Ernestina venía de pasar la tarde en Malloy’s, un bar de la costa al que van muchos famosos. Había hecho un lindo día y había estado con amigos. Desde ahí se dirige al Teatro Niní Marshall, donde tenía función con El divorcio del año“, relató la panelista de ElNueve.

En ese doloroso contexto, Cordero compartió un dato que emocionó a todos: "Iba con la remera de la Selección Argentina. Había como una cábala de parte de ella de usar la remera y, además, la Selección jugaba el día de hoy (27 de junio)“, contó.

"Venía de pasar una tarde con amigos, no venía de su casa“, concluyó la panelista del ciclo que conduce Susana Roccasalvo.

La información brindada por Lola Cordero coincide con el relato de Carlos, el testigo del accidente que intentó asistir a Ernestina Pais apenas ocurrió el impacto.

La palabra de un testigo que intentó rescatar a Ernestina Pais de adentro del auto: “Nunca nos contestó”

Carlos, quien brindó su testimonio en A24 y recordó cómo reaccionó apenas escuchó el fuerte impacto del tren contra el vehículo: “Nosotros pensábamos que era un chico porque tenía la camiseta de la Selección Argentina y no se le veía la cara. No sabíamos que era ella”.

“Yo estaba acá adentro y escuché el impacto. Fuimos corriendo a mirar a ver qué pasó, a ver si la podíamos ayudar o algo. No pudimos hacer nada porque no se podían abrir las puertas, estaban todas trabadas”, agregó.

“Se movió un poquito, pero no contestaba. Le hablábamos, había una señora también que le gritaba y le preguntaba si estaba bien y nunca contestó”, siguió sobre el impacto que habría sucedido - según él- entre las 19.20 y 19.25 hs.

“Nos acercamos varios a asistirla. Había un policía que intentó abrir las puertas, pero no pudieron. La barrera funciona bien y siempre escuchamos cuando el tren toca la bocina”, cerró Carlos.