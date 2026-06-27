La muerte de Ernestina Pais, ocurrida el 26 de junio, conmocionó al mundo del espectáculo y los medios. La conductora tenía 54 años y falleció trágicamente luego de que el vehículo que conducía fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro.

La noticia impactó de lleno en LAM: Ángel de Brito estaba al aire cuando comenzó a circular la información. El clima en el estudio cambió por completo y la tristeza se apoderó de todos los presentes.

"Nos quedamos mudos todos cuando leímos la noticia“, expresó Ángel, visiblemente afectado, mientras intentaba desarrollar la información al aire.

El momento del choque de auto de Ernestina Pais con el Tren de la Costa que provocó su muerte fatal (Foto: captura de TN).

La conmoción fue inmediata. Denise Dumas y Fefe Bongiorno rompieron en llanto al escuchar la confirmación del fallecimiento de Ernestina. Por su parte, Romina Scalora y Matilda Blanco se llevaron las manos al pecho, completamente impactadas por la tragedia.

"Qué horror“, alcanzó a decir Fefe, quien mantenía un vínculo de afecto con la conductora. Días atrás, incluso, la había entrevistado en el programa que conduce junto a Pepe Ochoa en Bondi Live, por lo que la noticia lo golpeó especialmente.

El desconcierto y el dolor dominaron el resto del programa. Entre el silencio, las lágrimas y los gestos de incredulidad, el equipo de LAM reflejó el enorme impacto que provocó la inesperada muerte de una figura muy querida en los medios argentinos.