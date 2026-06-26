Se difundió el video que registra el accidente ferroviario en el que murió Ernestina Pais este viernes en la localidad bonaerense de Martínez, partido de San Isidro.

Las imágenes, que ya forman parte de la investigación judicial, muestran el paso de la formación del Tren de la Costa, el sonido de la bocina de advertencia y el momento del impacto contra el vehículo que conducía la periodista.

El material será una de las principales pruebas que analizará la fiscal Paula Hartrig, a cargo de la causa, para reconstruir con precisión la mecánica del siniestro ocurrido en el paso a nivel de Sáenz Peña y El Cano.

En paralelo, la fiscal dispuso la realización de la autopsia al cuerpo de Ernestina Pais, mientras continúan las pericias y el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para determinar las circunstancias en las que ocurrió el fatal accidente.

Así quedó el auto de Ernestina Pais

Las primeras actuaciones judiciales indican que la investigación sigue en curso y que el video será clave para establecer cómo se produjo el choque entre el vehículo y la formación ferroviaria.