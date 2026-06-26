El periodista Martín Candalaft reveló nuevos datos sobre la investigación que lleva adelante la fiscalía por la muerte de Ernestina Pais en el accidente ocurrido en un paso a nivel de San Isidro.

Según informó, los investigadores ya cuentan con una cámara de seguridad municipal que registró con claridad la secuencia del impacto. De acuerdo con esas imágenes, la conductora cruzó las vías en diagonal mientras las barreras estaban bajas.

Candalaft explicó que en ese paso a nivel existen dos barreras, una a cada lado de la calle, por lo que la única manera de atravesarlo cuando ambas están descendidas es realizando esa maniobra en diagonal.

El posteo de Martín Candalaft en X.

Con el análisis de las primeras imágenes, la fiscalía descartaría, por el momento, cualquier responsabilidad del motorman. Asimismo, los investigadores tampoco sostienen la hipótesis de un hecho intencional por parte de la conductora.

La principal línea de investigación indica que Ernestina Pais habría intentado cruzar el paso a nivel con las barreras bajas y no advirtió la llegada de la formación, que impactó de lleno contra el lateral de la camioneta.

La causa continúa en etapa de investigación y los peritos analizan el resto de las cámaras de seguridad y las pruebas reunidas para determinar con precisión cómo ocurrió el trágico accidente.