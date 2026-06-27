La muerte de Ernestina Pais, a los 54 años, generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo. Mientras amigos y colegas comenzaron a despedirla con sentidos mensajes, su hijo Benicio Guyot también eligió expresarse públicamente, aunque de una manera breve y muy emotiva.

A través de sus historias de Instagram, el joven de 22 años compartió una selfie junto a su mamá y un emoji de corazón, sin agregar palabras. En la imagen se los ve abrazados, sonriendo frente a cámara, en un momento cotidiano que hoy adquiere un significado especial.

La conmovedora foto que compartió Benicio Guyot Pais tras la muerte de su madre, Ernestina Pais (Foto: Instagram/@benicioguyot).

La publicación la realizó la mañana de este sábado, horas después de que se conociera la noticia del fallecimiento de la periodista, que fue embestida por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de Vicente López.

LA AUTOPSIA A ERNESTINA PAIS

La investigación por la muerte de Ernestina Pais continúa avanzando y en las últimas horas se conocieron los primeros resultados de la autopsia realizada al cuerpo de la periodista, quien falleció el viernes tras ser embestida por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de Vicente López.

Según el informe preliminar incorporado a la causa, la conductora sufrió un grave traumatismo de cráneo, conforme a la información que dieron TN e Infobae, además de una laceración hepática y una contusión en el bazo, lesiones compatibles con un impacto de gran violencia.

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