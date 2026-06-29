A pocas horas del entierro de Ernestina Pais en el Cementerio de la Chacarita, Alejandro Guyot, expareja de la conductora y padre de su hijo Benicio, la recordó con un emotivo gesto en las redes sociales.

El fotógrafo publicó en su cuenta de Instagram una imagen tomada muchos años atrás por él mismo. En la postal se ve a Ernestina de pie, entre cañas de bambú, vestida de negro y con una expresión serena, mientras un pequeño Benicio, de apenas dos o tres años, posa a su lado mirando a cámara.

Alejandro Guyot fue a despedir a Ernestina Pais (Foto Movilpress)

El conmovedor gesto de Alejandro Guyot para despedir a Ernestina Pais

La publicación estuvo acompañada por una única frase: “Ernestina y Benicio”. Sin agregar más palabras, la imagen rápidamente se llenó de mensajes de cariño y apoyo de sus seguidores.

Quien también reaccionó fue Benicio Guyot, el hijo que la conductora tuvo con Alejandro. El joven comentó simplemente “Ma”, junto a un corazón rojo, un gesto que conmovió a quienes siguieron la publicación.

La emotiva foto con la que Alejandro Guyot despidió a Ernestina Pais tras el último adiós en Chacarita (Instagram)

Ernestina Pais y Alejandro Guyot fueron pareja durante más de una década y tuvieron a Benicio, hoy de 22 años. Tras la separación, ambos mantuvieron una relación cercana y de respeto, un vínculo que quedó reflejado en esta despedida cargada de emoción.

Murió Ernestina Pais

El 26 de junio, Ernestina Pais murió a los 54 años en un trágico accidente ferroviario.La conductora falleció luego de que el vehículo que manejaba fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel deSan Isidro.