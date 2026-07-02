A cinco días de la muerte de Ernestina Pais, Benicio Guyot volvió a recurrir a sus redes sociales para compartir un sentido mensaje.

La conductora falleció a los 54 años en un trágico accidente ferroviario, luego de que el vehículo que conducía fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro.

“Gracias a todos una vez más por todos los mensajes preciosos. Estoy absolutamente inundado de amor. Gracias”, escribió el joven de 22 años el 1 de julio. Benicio era el único hijo de Ernestina, fruto de su relación con el fotógrafo Alejandro Guyot.

El mensaje de Benicio Guyot a cinco días de la muerte de su mamá, Ernestina.

Desde que se conoció la noticia de la muerte de Ernestina Pais, amigos, colegas, figuras del espectáculo y admiradores le dedicaron sentidos mensajes de despedida, reflejando el afecto, el respeto y la profunda conmoción que generó su fallecimiento.

Benicio Guyot, en el último adiós de su mamá, Ernestina Pais (Foto Movilpress)

La desgarradora despedida del hijo de Ernestina Pais tras su trágica muerte: “Eras mi todo”

Al día siguiente de la repentina y traumática pérdida de Ernestina, Benicio abrió su corazón en Instagram y se despidió con profundo amor, orgullo y admiración de su mamá.

“Hay cosas que me encantaría decirte que se las llevará la eternidad.

Hay momentos dentro de mí que mi cerebro jamás olvidará.

Tus te amo pegajosos y constantes los voy a tener siempre muy cerquita. Creo que no hubo un solo día en el que no haya escuchado, con esa voz tan peculiar que tenías, un ‘te amo, hijo’.

Nunca pretendiste ser algo que no eras. Siempre tuviste pasión por todo lo que hiciste, algo que muchos mueren sin sentir y vos lo hacías con toda plenitud.

Estabas llena de alegría. Yo era tu todo y, aunque me costaba admitírtelo y quizá nunca lo hice, vos también lo eras para mí.

Eras muy clara con tus ideales, deseos y metas. Tus rebeldías tenían propósito porque siempre luchaste por hacer que todo lo que toques o alcances mejore.

Tu partida no es como una común. Me aparecés en la tele, en las noticias, en los foros. Escapar de esta pérdida va a ser difícil.

Pero trae algo bueno, porque mucha gente te admiraba y amaba lo que representabas. La cantidad de mensajes que me llegaron me sorprendió. Me habla gente que no conozco, que no sé quién es, solo para decirme que las risas y los momentos hermosos que les hiciste vivir les quedaron. Que tu impacto fue real.

Con esa sonrisa de cachete a cachete que podía iluminar hasta la habitación más oscura, te voy a recordar.

Con esa carcajada que se escuchaba desde la otra punta de la casa, te voy a recordar.

Con esas ansias de verme bien a pesar de todos mis errores, te voy a recordar.

Con esa niña que vivía en tu interior, te voy a recordar.

Sos, fuiste y serás eterna. Te amo, mamá”, escribió Benicio en Instagram, junto a una conmovedora foto.

El mensaje completo de Benicio Guyot a su mamá, Ernestina Pais