En medio de la crisis que atravesarían Mauro Icardi y la China Suárez, la aparición de Ekaterina Ojeda en el programa de Yanina Latorre sumó un nuevo capítulo al escándalo. En el ida y vuelta, la conductora aprovechó para darle un consejo a la influencer, pero el futbolista ya se le habría adelantado.

“Escríbele a Mauro, tirale un hola”, le dijo la panelista a la joven de 25 años y fue entonces ella lanzó la bomba: “Él me escribió, no me quería colgar pero... me escribió ayer y activó el chat de 24 horas, me dijo ‘Hola Eka, ¿te puedo llamar?’“.

Ekaterina Ojeda habló de Mauro Icardi en el programa de Yanina Latorre (Foto: captura de América).

Entre bromas y chicanas, la conductora celebró que Ekaterina estuviera en la agencia de modelos de Wanda Nara y le anticipó: “Me alegra que estes ahí, te van a caer muchas propuestas, porque todos estos quilombos vendén”.

QUÉ LE RESPONDIÓ EKATERINA OJEDA A MAURO ICARDI TRAS EL SUPUESTO MENSAJE

Luego de que Eka revelara que Mauro Icardi le habría enviado un mensaje, Yanina Latorre repreguntó: “¿A qué hora te escribió? ¿Qué te dijo? Parece la hija de Wanda, vas en cuenta a gota, es un pirata, ¿qué le contestaste?"

“Nada, que se esfuerce”, respondió la joven de 25 años dejando en claro que habría ‘ghosteado’ a la pareja de Eugenia Suárez. “Mandame la prueba, yo no la muestro”, retrucó Yanina en el vivo de América y luego la joven aclaró cómo se toma su familia el escándalo: “Mi mamá no opina, mientras a mí no me lastimen no pasa nada, yo me estoy re divirtiendo”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.