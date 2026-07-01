Un nuevo escándalo sacude a Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi. En medio de los rumores sobre una fuerte crisis, Yanina Latorre sorprendió al asegurar en Sálvese Quien Pueda que la actriz tomó una drástica decisión: abandonó la casa que compartía con el futbolista y, por el momento, no tendría intenciones de regresar.

La conductora comenzó revelando un detalle que llamó su atención al ver a Icardi recorriendo un centro comercial de Nordelta únicamente con sus hijas: “Hoy subimos a las redes un video de Mauro caminando solo con sus hijas por Nordelta. Todos sabemos que Mauro y la China no se separan nunca y van a todos lados juntos. Van al acto escolar de las nenas, en bloque. No se dejan un minuto”, señaló.

Fue entonces cuando contó qué habría ocurrido puertas adentro de la pareja: “Hace cuatro días, la China Suárez abandonó la casa de los sueños. No se llevó la ropa, se llevó solamente un bolso con sus dos hijos pequeños y un perro y se fue a instalar a San Jorge, a la casa que se compró el año pasado”, afirmó.

Mauro Icardi y la China Suárez (Foto: Instagram @mauroicardi)

Según detalló, la actriz ya estaría instalada en esa propiedad y llevando adelante su rutina junto a sus hijos: “Está sola ahí, pasea por el barrio, saca al perro, almuerza en el house con sus hijos y el perro todos los días. Es muy simpática con los vecinos, sale a caminar y hace cuatro días que se fue”, agregó.

Yanina explicó que la pelea comenzó tras el escándalo por Ekaterina Ojeda, la señalada como tercerca en discordia en la pareja: “Tuvieron una muy, muy fuerte discusión. Venía todo mal desde lo de Tequila. La China le encontró unos mensajes hablando con una tercera persona de Eka”, aseguró.

Además, Icardi habría intentado conseguir el contacto de la joven a través de un intermediario: “El tema es que él le negaba todo. Era: ‘Bueno, la piba quiere cámara, quiere hablar’. Ella le encuentra mensajes de Mauro, como que Mauro habla con Nico y le diga: ‘Dale mi teléfono a Eka o que Eka me hable’. Esa persona se comunica con Eka y le da el teléfono”, detalló. Y cerró: “A partir de ahí la China agarra sus petates y se fue”.

Ekaterina Ojeda, la mujer que habría coqueteado con Mauro Icardi y desatado la furia de China Suárez, ahora trabaja con Wanda Nara. (Foto: @ekaojed.a)

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LA NUEVA PROVOCACIÓN DE EKATERINA OJEDA EN SU CARRERA DESDE QUE CONQUISTÓ A MAURO ICARDI EN LA CARA DE LA CHINA SUÁREZ

A pocos días de convertirse en uno de los nombres más comentados del espectáculo por su encuentro con Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez, Ekaterina Ojeda no deja de dar que hablar. La modelo atraviesa un explosivo presente profesional y parece decidida a aprovechar el inesperado salto a la fama.

Su nombre comenzó a circular con fuerza luego del escándalo que la involucró con el futbolista, en un episodio que habría generado un fuerte malestar en la actriz. Desde entonces, la joven no dejó de sumar seguidores, entrevistas y propuestas laborales.

Mientras el futuro futbolístico de Icardi continúa siendo una incógnita tras el final de su vínculo con el Galatasaray, Ekaterina disfruta de un gran momento. En sus redes sociales mostró parte de este presente con una publicación que llamó la atención de todos: “Recién empieza la semana: ¡tres contratos firmados!”, escribió junto a una imagen que celebraba sus nuevos proyectos.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@ekaojed.a) Por: Fabiana Lopez

Pero no se quedó ahí. Con entusiasmo, agregó: “Lo que se viene y lo que falta…”, dejando entrever que su carrera recién comienza. Además, uno de los movimientos que más revuelo generó fue su participación en una campaña promocional de una marca vinculada a Wanda Nara, quien además ya la incorporó entre las modelos que representa.