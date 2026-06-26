Mientras sigue creciendo la polémica por el supuesto acercamiento entre Mauro Icardi y Ekaterina Ojeda en un boliche de Costanera, una joven identificada como Sofía Barreiro salió a dar su versión de los hechos y lanzó durísimas acusaciones contra la influencer de 25 años.

En diálogo con LAM (América TV), aseguró que no cree en el relato de Ekaterina y sostuvo que ella suele buscar el contacto con hombres conocidos. Incluso la definió con una frase que rápidamente generó repercusión: “Siento que se queja mucho de la China Suárez, pero ella es una China Suárez 2.0”.

Sofía Barreiro hundió a Ekaterina Ojeda tras el escándalo con la China Suárez y Mauro Icardi (Foto: captura de América).

Según contó Barreiro, conoció a Ekaterina en distintos boliches y vivió situaciones incómodas junto a su novio, el cantante Lil Cake (Valentino). “Ella es muy cholula y se le tira mucho a los conocidos”, afirmó. Luego recordó un episodio ocurrido en el boliche África, donde, según su relato, Ekaterina se acercó sin conocerlos, se sentó detrás de su pareja y comenzó a hacerle masajes mientras él la abrazaba.

Sofía Barreiro hundió a Ekaterina Ojeda tras el escándalo con la China Suárez y Mauro Icardi (Foto: captura de América).

La joven explicó que, en un primer momento, creyó que se trataba de una actitud producto del alcohol. Sin embargo, aseguró que la situación se repitió en más de una oportunidad. “Me fui al baño y mi novio me mandó un mensaje diciéndome: ‘Amor, me sigue acosando’”, recordó. De acuerdo con su testimonio, los hechos volvieron a ocurrir tanto en el mismo boliche como en otro evento realizado en Mar del Plata.

“MI NOVIO LE DECÍA QUE TENÍA NOVIA Y ELLA SEGUÍA”: DIJO SOFÍA BARREIRO SOBRE EKATERINA OJEDA

Barreiro sostuvo que su pareja siempre rechazó los avances de Ekaterina. “Mi novio le decía que tenía novia, que se alejara. No entiendo qué más querían que haga”, expresó. También afirmó que la influencer insistía con abrazarlo y acercarse tanto a él como a otros hombres del grupo, pese a que intentaban mantener distancia.

Además, aseguró que habló con un trabajador del boliche para averiguar quién era la joven. Según relató, esa persona le respondió que “cuando toma se pone mimosa y manosea a todo el mundo”, una versión que, según Sofía, explicaría el comportamiento que presenció en distintas salidas nocturnas.

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