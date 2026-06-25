El escándalo que involucra a la China Suárez, Mauro Icardi y Ekaterina Ojeda, la joven que habría sido encarada por el futbolista en un boliche de Argentina y a la que la actriz habría ‘agarrado de las mechas’, sumó un nuevo capítulo con la aparición de Wanda Nara.

La empresaria fue consultada en el programa Pasó en América sobre esta polémica que envuelve a la pareja tras su llegada a la Argentina y una vez más dio que hablar. “Wanda, ¿vos conocés a Eka?”, indagó Guido Záffora por mensaje de texto y ella le contestó eseguida.

“No la conozco aún”, le respondió la conductora al periodista. La repercusión del caso y la respuesta abierta de Wanda fue tal que todos los presentes coincidieron en el impacto que tienen los nombres de Icardi, la China Suárez y Nara en el mundo del espectáculo.

Ekaterina Ojeda, China Suárez y Mauro Icardi (Fotos: captura América TV y Instagram @mauroicardi)

Con esa frase, la mediática desmintió cualquier vínculo previo y tiró por tierra las versiones que aseguraban que ella había enviado a Eka al boliche para provocar el escándalo.

ASÍ HABLÓ EKATERINA OJEDA, LA JOVEN QUE HIZO ENTRAR EN CRISIS A ICARDI Y LA CHINA, TRAS EL ESCÁNDALO

Ekaterina Ojeda, una modelo de 25 años, se convirtió en el nombre del momento tras quedar involucrada en un fuerte conflicto que sacudió la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi. El episodio tuvo lugar durante una salida nocturna en un reconocido boliche de Costanera Norte.

Según trascendió, el futbolista habría intentado besar a la joven durante la noche, situación que fue advertida por la actriz. Esto desató una discusión cargada de tensión, con gritos y reproches. Todo ocurrió ante la mirada de varios testigos y en un clima de alta tensión.

Ekaterina Ojeda habló en Intrusos del escándalo con Mauro Icardi y la China Suárez (Foto: captura de América).

Según ella misma contó a LAM, su mamá se llama Tatiana. Más adelante, en la misma entrevista con Ángel de Brito, Ekaterina se definió como “Team Wanda”. “Me los crucé… estaban ahí. Fue en el VIP. Subimos un rato y estaban ahí. Él estaba solo y después llegó ella. Una charla normal de boliche”, contó entre risas nerviosas ante la consulta del cronista de Intrusos.

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