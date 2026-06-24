El escándalo que involucra a Mauro Icardi, Eugenia “la China” Suárez y Ekaterina Ojeda sigue sumando capítulos. Después de que trascendiera la versión de que el futbolista habría piropeado a la joven delante de su novia durante una salida nocturna, la señalada como tercera en discordia decidió contar su versión de los hechos.

En una nota que dio a LAM, Ekaterina relató cómo habría sido el momento en el que Icardi se acercó a ella y reveló cuál fue la reacción de la actriz cuando advirtió la situación.

Durante la entrevista, la joven explicó que todo ocurrió cuando Eugenia Suárez se ausentó unos minutos de la mesa: “En un momento, ella se va al baño y cuando se va, Mauro se levanta, viene a tomar el trago y me dice: ‘¿Te puedo saludar?’”, recordó.

Foto: Captura (América)

“Yo le digo que sí. Y él viene para acá y yo le digo ‘bueno, chau’, como que esquivo (su beso en la boca)”, señaló, dando a entender que el futbolista habría intentado acercarse más de la cuenta.

Acto seguido, Ekaterina contó que la actriz regresó y habría observado la situación: “Yo creo que ella habrá visto de lejos porque el boliche no es muy grande. Ahí llega ella y se acerca a nosotros como para armarse el trago y me empujó como de hombro, pero no más que eso. No me tiró de los pelos”, aseguró.

Mauro Icardi y La China Suárez aterrizan en Buenos Aires Por: Instagram

Durante la charla, también le consultaron por los supuestos elogios que el futbolista le habría dedicado durante la noche: “Me dijo: ‘Qué linda que sos, qué linda que estás’, una cosa así. La verdad no me acuerdo”, respondió.

Sobre el final de la nota, Ekaterina respondió una de las consultas más picantes de la noche: “Mauro me preguntó si íbamos a volver a coincidir o si quizás nos íbamos a volver a ver en ese lugar”, concluyó.

Ekaterina: “Mauro me preguntó si íbamos a volver a coincidir o si quizás nos íbamos a volver a ver en ese lugar”.

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LA EXPLOSIVA FRASE DE MAURO ICARDI A EKATERINA EN UN BOLICHE QUE HABRÍA DESATADO LA FURIA DE LA CHINA SUÁREZ

Un nuevo capítulo se suma al escándalo que involucra a Mauro Icardi, Eugenia “la China” Suárez y Ekaterina Ojeda, la joven señalada como la tercera en discordia durante una noche de fiesta en Tequila.

En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre compartió detalles de una conversación que mantuvo con una persona cercana a Ekaterina y reveló las frases que el futbolista le habría dicho durante la madrugada, mientras compartía el VIP con la actriz.

Según relató la conductora, todo ocurrió cerca de las 4 de la mañana, cuando el sector exclusivo del boliche comenzó a llenarse de gente: “Había poca gente en Tequila. Tipo 4 de la mañana abren el VIP para la poca gente que estaba bailando. Se llena el VIP. Cuando se llena el VIP, Icardi aprovecha, se despega de la China y se acerca a la piba”, contó.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

De acuerdo con la información que recibió la presentadora, el primer acercamiento ocurrió cuando Mauro fue a servirse un trago y Ekaterina todavía no había visto a la actriz: “Ellas a la China no la habían visto. No saben si estaba o no”, explicó Latorre.

Fue entonces cuando, según esta versión, Icardi le lanzó una frase que generó sorpresa en el estudio: “Le dice: ‘Me encantás, pero ojo que por acá está Eugenia’”, leyó Yanina al aire.

La conductora incluso destacó un detalle que, para ella, le otorgaría credibilidad al relato: “Por eso lo creo. Porque él no le debe decir ‘la China’. Él le debe decir Eugenia. La China la decimos nosotros”, analizó.

Foto: Instagram (@ekaojed.a)

Pero eso no habría sido todo. Según el relato, horas más tarde, cuando el VIP ya estaba colmado de gente y el grupo seguía tomando, Icardi volvió a acercarse a la joven: “Va de nuevo a servirse un trago y se le vuelve a acercar. Le dijo: ‘Sos la mujer más hermosa que vi’”, aseguró.

Siempre según la versión reconstruida por Yanina Latorre a partir del entorno de Ekaterina, la actriz habría advertido la situación al ver a Mauro hablando muy cerca de la joven: “Automáticamente, la China ve a Icardi hablando en el oído. No le pegó ni nada. Se paró, se acercó y empezó a gritar: ‘¡Sáquenla, sáquenla!’”, cerró.

¡Tremendo!