La China Suárez volvió a quedar en el centro de la escena tras un violento episodio ocurrido en el boliche Tequila, en la Ciudad de Buenos Aires. Carolina Molinari contó en LAM según el relato de Julieta Pereira cómo fue la agresión de la actriz a la modelo Ekaterina Ojeda..

El hecho se produjo en el sector VIP del local, donde la pareja compartía la noche con amigos y conocidos. De acuerdo con la versión difundida por el entorno de la modelo, todo comenzó cuando Ekaterina y un grupo de amigas cenaron en Gardiner y luego fueron a bailar a Tequila. Allí, fueron invitadas al área exclusiva donde se encontraban Suárez, Icardi y su círculo cercano debido a que la modelo se desempeña como RR.PP..

Fotos: captura América TV y Instagram @mauroicardi

Durante la noche, el futbolista habría mostrado interés por la modelo, acercándose en varias oportunidades y cruzando miradas. Según Pereira, quienes acompañaban a Ojeda notaron que Icardi se le acercaba cada vez que ella se alejaba del grupo para buscar una bebida o sacarse fotos.

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“Eka estaba con Enzo y Icardi la miraba mucho. Al final de la noche liberan ese VIP para que se llene de gente y ahí están apretadísimos”, leyó Molinari sobre el mensaje que recibió. “La China, de vez en cuando se daba vuelta para tomar algo de la mesa. En ese momento, Icardi se le tira a Eka para robarle un pico”, agregó la panelista.

La situación fue advertida por la China Suárez, que intervino de inmediato y, de acuerdo con la versión de Pereira, la actriz intentó sacar a Ojeda del lugar y la tomó del pelo. “La China vio esto y estalló. La empieza a bardear a mi amiga de arriba abajo y pide que la echen del lugar”, agregó Molinari.

Ekaterina Ojeda, China Suárez y Mauro Icardi (Fotos: captura América TV y Instagram @mauroicardi)

Tras el incidente, Ekaterina y sus amigas decidieron retirarse del boliche para evitar que el conflicto escalara. “La empuja y la tironea, re sacada mal, así que ahí agarramos y nos fuimos. A todos esto, nosotras varias veces nos quisimos ir, pero los amigos de Mauro nos decían que nos quedáramos”, siguió leyendo Molinari.

“La China estaba de espaldas, en la mesa con las bebidas y a Icardi no le importó nada. Por eso pensábamos que estaba solo, porque la miraba a mi amiga y le sonreía. Estaba en postura ‘gato’ mal”, cerró la panelista, que agregó que Mauro Icardi y la China Suárez permanecieron en el lugar hasta cerca de las 6 de la mañana. “Para mí, Mauro hace eso a propósito para que la China trine, y él, en el conflicto se maneja muy bien”, acotó Pepe Ochoa.

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