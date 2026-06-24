Es la quinta vez que Lionel Messi festeja su cumpleaños en plena COPA MUNDIAL™, y luego de que Antonela Roccuzzo le dedicara un tierno posteo que él respondió con dulzura, el capitán de la Selección Argentina compartió una foto con la intimidad de la víspera de su 39 aniversario.

“Anoche arrancamos con una linda sorpresa”, afirmó Leo sobre la imagen que lo mostraba abrazado a Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi y dos integrantes del cuerpo técnico.

“¡Gracias!“, remató el crack.

Lionel Messi con sus compañeros de la Selección Argentina en su cumpleaños 39. (Foto: @LeoMessi)

El dato que los cabuleros preferían olvidar es que en 2022 ganó la Copa Mundial de la FIFA™, pero el campeonato se realizó del 20 de noviembre al 18 de diciembre.

Cuál fue la sorpresa que agradeció Messi

La alegría de Lionel Messi fue porque en la madrugada del miércoles le llevaron una torta que se veía deliciosa, decorada con forma y colores de la bandera argentina como para un niño.

Todo se trató de una movida comercial de una importante fábrica de alfajores de Mar del Plata.