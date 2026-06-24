En el día en que Lionel Messi cumple 39 años, su maestra de primer grado, Mónica Domina, habló en diálogo con Moria Casán en su programa La Mañana con Moria y recordó cómo era el astro argentino en sus primeros años de escuela.

La docente expresó su orgullo por haber sido parte de la formación del capitán de la Selección y resaltó que, a pesar de la fama y el dinero, Messi sigue siendo la misma persona.

La maestra de primaria de Lionel Messi habló en el día de su cumpleaños número 39 (Foto: captura de eltrece).

“Uno no sabe cuando tiene un niño en primer grado qué va a ser cuando sea grande, ni me imaginé que Lionel iba a ser un crack. Estoy súper orgullosa“, afirmó la maestra, que también destacó: “La fama y la plata no lo cambiaron. Siempre fue igual”.

ASÍ ERA MESSI EN LA ESCUELA: “MUY CALLADO Y EDUCADO”

La docente recordó que Leo Messi era muy callado en el salón y que le costaba participar en clase: “No lo podía hacer hablar. Era muy educado. Venía la madre, Celia, a hablar conmigo y yo le decía: ‘Mirá, no quiere participar’”. Sin embargo, con el tiempo, el pequeño Lionel se animó a expresarse más: “Hasta que un día no sé, se largó”.

La maestra de primaria de Lionel Messi habló en el día de su cumpleaños número 39 (Foto: captura de eltrece).

EL DESEO DE MESSI EN SU CUMPLEAÑOS

En medio del MUNDIAL™ , Messi celebró su cumpleaños junto a sus compañeros de la Selección argentina, según informó Gustavo Méndez. El capitán, que es el máximo goleador histórico de los mundiales con 18 tantos, pidió un deseo sencillo al soplar las velitas: “Felicidad y salud para mi familia”.

“No es un cumpleaños más para Messi, hoy es el máximo goleador de la historia del fútbol y otra buena noticia para él es que su padre acaba de salir de alta”, sumó el periodista en el programa de eltrece.

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