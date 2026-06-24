Este 24 de junio, Lionel Messi celebra sus 39 años en plena disputa de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, una situación que ya vivió en otras ediciones mundialistas, pero que esta vez tendrá un condimento muy especial.

El capitán de la Selección Argentina pasará la fecha acompañado por sus compañeros de equipo y parte de su familia, aunque con dos ausencias muy significativas: su padre, Jorge Messi, permanece en la Argentina mientras se recupera de un problema de salud, y su madre, Celia Cuccittini, decidió quedarse a su lado para acompañarlo.

A pesar de esa situación, el rosarino podrá compartir el día con su esposa, Antonela Roccuzzo, y con sus hijos Thiago, Meteo y Ciro Messi, que viajaron para acompañarlo durante la competencia.

Qué dijo Messi sobre su cumpleaños en el Mundial 2026

Qué dijo Messi sobre su cumpleaños en el Mundial 2026

En una entrevista con Marley para Por el Mundo por Telefe, realizada tras la victoria argentina ante Austria, el conductor le preguntó al crack cómo pensaba celebrar su cumpleaños.

Marley -¿Qué hacemos en el cumpleaños? ¿Vas a estar acompañado?

Lionel Messi -No, nada. Estamos acá. La vamos a pasar con los compañeros, con el grupo. Normalmente toca pasarlo en una concentración. Tengo a mi familia. Así que con ellos.

Con la naturalidad que lo caracteriza, Messi dejó en claro que no tiene previsto ningún festejo especial y que priorizará el objetivo deportivo junto al plantel de Lionel Scaloni.

Argentina's Lionel Messi walks to training for the the World Cup soccer tournament Tuesday, June 23, 2026, in Kansas City, Kan. (AP Photo/Charlie Riedel)

Un cumpleaños diferente para Lionel Messi

Aunque no es la primera vez que Messi cumple años durante una Copa del Mundo, la edición 2026 encuentra al capitán argentino en un momento muy particular de su vida.

Mientras sigue siendo la gran figura de la Selección a los 39 años, también atraviesa una situación familiar sensible debido al estado de salud de su padre, Jorge Messi. Por ese motivo, Celia decidió quedarse en Argentina para acompañarlo, por lo que no podrá estar presente en el cumpleaños de su hijo.

Así, entre la ilusión mundialista, el cariño de Antonela y sus hijos, y la preocupación lógica por la salud de su papá, Messi vivirá una jornada cargada de emociones en medio de la búsqueda de un nuevo sueño con la camiseta argentina.