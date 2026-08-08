La muerte de Jorge Messi generó una profunda conmoción a nivel mundial este sábado y despertó numerosas muestras de cariño. Entre los mensajes que comenzaron a multiplicarse en las redes sociales, Marcelo Tinelli, Mirtha Legrand y Ricardo Montaner fueron algunos de los que les dedicaron unas sentidas palabras hacia Lionel y su familia.

EL CONMOVEDOR MENSAJE DE MARCELO TINELLI A LIONEL MESSI TRAS LA MUERTE DE JORGE MESSI

Marcelo Tinelli se sumó a los mensajes de cariño para la familia Messi tras la muerte de Jorge Messi y compartió una emotiva dedicatoria dirigida especialmente a Lionel. A través de una story publicada en su cuenta oficial de Instagram, el conductor expresó: “Querido Leo, hoy te quiero abrazar a la distancia. Perder a un papá es un dolor difícil de explicar. Se va alguien que nos dio la vida y que sigue estando en cada paso que damos”.

El mensaje de Marcelo Tinelli a la familia Messi tras la muerte de Jorge Messi (Foto: Instagram/@marcelotinelli).

Además, destacó el orgullo que seguramente sentía Jorge por su hijo: “Tu viejo se fue con el orgullo más grande, que es verte crecer como persona, como padre y como hijo”. En su mensaje, Tinelli también recordó con especial cariño los momentos que compartió con Jorge y su familia. Entre ellos, mencionó una comida junto a los padres y hermanos de Messi durante la noche previa a la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

“Me quedo con los hermosos momentos que vivimos con Jorge”, escribió, antes de hacer extensivo su abrazo a Celia Cuccittini, los hermanos de Lionel y toda la familia Messi. Finalmente, cerró su despedida con un sentido deseo: “Que Jorge descanse en paz”.

MIRTHA LEGRAND DESPIDIÓ A JORGE MESSI CON UN SENTIDO MENSAJE PARA LIONEL Y TODA SU FAMILIA

Mirtha Legrand también compartió un mensaje como muestra de cariño hacia la familia Messi tras la muerte de Jorge. La conductora de eltrece compartió un sentido mensaje en sus redes sociales, donde expresó su tristeza por la noticia.

El mensaje de Mirtha Legrand a la familia de Lionel Messi por la muerte de Jorge Messi (Foto: Instagram/@mirthalegrand).

“Qué triste noticia. Gran dolor. Todo mi cariño y acompañamiento para Celia, Lionel y toda la familia Messi”, escribió, junto a un emoji de corazón con vendas y el deseo de que Jorge descanse en paz.

EL EMOTIVO MENSAJE DE RICARDO MONTANER A LA FAMILIA MESSI

Ricardo Montaner despidió con un emotivo mensaje a Jorge Messi tras su muerte y expresó su cariño por toda la familia del futbolista. El cantante recordó las conversaciones que compartía con el papá de Lionel y destacó el vínculo que tenían como padres. “Cuando uno es papá, las conversaciones con otros papás tienen que ver con los hijos, no importa lo que hagan, a qué se dediquen, uno es papá y punto”, escribió en Instagram.

El mensaje de Ricardo Montaner a la familia Messi tras la muerte de Jorge Messi (Foto: Instagram/@montaner).

Además, Montaner contó que durante los últimos meses sus charlas con Jorge estuvieron atravesadas por la fé y la confianza en Dios. “Hablamos de tener confianza en que Dios hiciera su voluntad y que le entregábamos el mando”, señaló. Al despedirlo, aseguró que “las puertas del cielo se abrieron de par en par para recibirlo” y cerró su mensaje con un abrazo para la familia Messi: “Abrazo a todos los Messi de todos los Montaner… Paz”.

El mensaje de Ricardo Montaner a la familia Messi tras la muerte de Jorge Messi (Foto: Instagram/@montaner).

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