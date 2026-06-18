En medio de la preocupación por su estado de salud y de la conmoción que generó la fake news que circuló durante toda la jornada, Jorge Messi reaccionó con humor al revuelo mediático que se desató alrededor de su nombre.

La revelación la hizo Ángel de Brito en LAM, luego de intercambiar mensajes con Celia, la mamá de Lionel Messi: “Estoy hablando con Celia Messi, que nos está mirando. Le pregunté cómo habían vivido todo esto”, contó el conductor al aire.

Según relató De Brito, la esposa de Jorge le confesó que fueron horas muy difíciles para toda la familia: “Me dice que fue horrible, que nos están mirando en este momento en la clínica con Jorge”, reveló.

Lionel Messi escoltado por sus padres, Celia Cuccinitti y Jorge Messi. Los comienzos en Barcelona fueron muy duros para la familia. Foto: Instagram / @leomessi

Sin embargo, en medio de tanta tensión, el padre del capitán de la Selección Argentina sorprendió con una frase que descomprimió la situación: “Jorge está mirando el programa y dice: ‘Qué quilombo que armé’”, leyó Ángel, reproduciendo el mensaje que le envió Celia, antes de enviarle un beso a toda la familia.

“Jorge está mirando el programa y dice: ‘Qué quilombo que armé’”.

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LAS IMÁGENES DE LEO MESSI ENTRENANDO CON LA SELECCIÓN TRAS EL ESCÁNDALO POR LA FAKE NEWS SOBRE JORGE MESSI

Después de horas de enorme tensión por la fake news que sacudió a la Selección Argentina y a la familia Messi, Lionel Messi reapareció públicamente en el entrenamiento del equipo en Estados Unidos y llevó tranquilidad con imágenes que se vieron en LAM.

En el programa de Ángel de Brito mostraron al capitán argentino trabajando junto a sus compañeros en la práctica realizada en Kansas, donde el seleccionado continúa con su preparación para el Mundial 2026.

Las imágenes exhibidas al aire mostraron a Messi participando de los ejercicios con absoluta normalidad, incluso sonriendo en complicidad con ellos, enfocado en la actividad deportiva y acompañado por el resto del plantel, luego de una jornada especialmente difícil desde lo emocional.

Foto: Captura (América)

La presencia del rosarino en el entrenamiento se produjo apenas horas después del escándalo que generó la difusión de una falsa información sobre la salud de Jorge Messi. La polémica estalló cuando Florencia Peña dio por confirmada —erróneamente— la muerte del padre del capitán argentino durante una emisión de El Show del Verano, el programa de streaming que se transmite por Luzu TV.

La preocupación por la salud de Jorge Messi y la difusión de versiones falsas sobre su estado generaron un fuerte impacto dentro de la concentración de la Selección Argentina. Así lo aseguró el periodista Leo Paradizo en América Noticias, donde reveló cómo se vivieron las últimas horas puertas adentro del equipo de Lionel Scaloni.

Foto: Captura (América)

“Yo cuento lo que recién me decían desde adentro de la concentración: está golpeado el plantel por todo lo que ha pasado hoy”, afirmó el periodista.

Según detalló, el principal motivo de la preocupación fue ver el malestar que le provocó a Lionel Messi la circulación de información errónea sobre la salud de su padre: “Lo han visto muy fastidioso a Leo, muy molesto con la fake que hoy se difundió. El plantel está molesto y si hubo un momento en donde el plantel se cayó anímicamente, fue hoy”, sostuvo.

“Yo creo que es un plantel que está siendo muy importante para Messi. Sus compañeros. Así como Messi ha sido muy importante para sus compañeros en todo este tiempo, en donde han alcanzado la gloria máxima, en este momento Messi se apoya mucho en ellos”, cerró.