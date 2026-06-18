El escándalo que se desató este jueves en Luzu TV cuando Florencia Peña difundió una fake news sobre la salud de Jorge, el papá de Leo Messi sigue sumando capítulos. Esta vez, la protagonista fue Antonela Roccuzzo, que no dudó en marcar su postura y tomó una decisión que sacudió las redes.

Si bien la actriz pidió disculpas entre lágrimas, el daño ya estaba hecho. En medio de la tormenta, Nico Occhiato —dueño de la señal— intentó calmar las aguas con un comunicado y la desvinculación de los responsables, pero la familia Messi no quedó conforme.

Lejos de quedarse en palabras, Antonela fue tajante: dejó de seguir en Instagram a Luzu TV, a Nico Occhiato y a Florencia Peña. Un gesto que, en el mundo digital, tiene un peso simbólico enorme y deja en claro el malestar de la familia con el empresario de medios, a quien recibieron en la casa de la familia en Miami para una entrevista exclusiva en enero de este año.

Aseguran que Antonela Roccuzzo dejó de seguir a Luzu TV y a sus integrantes (Foto: X / @abertini1)

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La decisión de la esposa del Diez no pasó desapercibida. En redes sociales, los fanáticos de Messi y Antonela salieron a bancarla y a criticar con dureza a los protagonistas del episodio. Para muchos, el unfollow fue una señal de que la relación quedó completamente rota.

Antonela Roccuzzo dejó de seguir a Luzu TV y a sus integrantes (Fotos: capturas Instagram @antoroccuzzo)

El episodio dejó secuelas en todos los involucrados. Nico Occhiato debió salir a dar explicaciones y anunció la renuncia de Florencia Peña y la desvinculación de los responsables de la fake news. Sin embargo, el gesto de Antonela muestra que, para la familia Messi, las disculpas y los comunicados no alcanzaron.

Por su parte, Florencia Peña reconoció su error y se mostró visiblemente afectada al aire no solo en Luzu TV sino también en SQP. Aunque no tiene vínculo directo con Messi, sí conoce a Celia, la mamá del capitán, quien la visitó varias veces en el teatro y a quien le escribió pidiéndole disculpas. “No me contestó, pero tampoco espero que lo haga”, le confesó a Yanina Latorre en ele ciclo de América.

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