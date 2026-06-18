Cuando Florencia Peña contó en Luzu TV que Jorge Messi había muerto, la de familia Lionel Messi sacó un furioso comunicado para desmentirlo y pedir respeto, por lo que ahora Nicolás Occhiato hizo un anuncio respecto de lo que hará su productora.

“Desde Luzu TV lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El Show del Verano”, arrancaron.

Entonces se indignó: “Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa”.

El comunicado de Luzu TV tras el bochorno de Florencia Peña con el papá de Lionel Messi.

En este punto, Occhiato adelantó las severas medidas que tomaría con sus colaboradores: “Por ese motivo, las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado”.

“Reafirmamos nuestro compromiso con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa”, cerró el texto.

La reacción de Florencia Peña al comunicado de Luzu

Al rato, Florencia Peña confirmó la determinación que había adelantado Nicolás Occhiato, quien había entrevistado a Lionel Messi y pretendía volver a hacerlo.

Diego Leuco, Lionel Messi y Nicolás Occhiato.

Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor.

Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié.

Florencia Peña renunció a Luzu TV.

Aún así me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu.

Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué.