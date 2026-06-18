La versión de que el papá de Lionel Messi habría fallecido era apenas un rumor que circulaba por las redacciones periodísticas, hasta que Florencia Peña se hizo viral por anunciarlo.

“Che, fake”, aseveró en diálogo con su productora.

Entonces, desde el escritorio la chica reconoció: “Hay un montón de rumores en todos lados, se está escribiendo en Twitter, no está confirmado por ningún medio. Lo aclaramos por las dudas porque lo estás informando vos”.

“Me lo tiraron por acá (en la cucaracha). Yo no estaba mirando. Ojalá que no, ojalá que sea fake”, se despegó Flor.

La reflexión de Flor Peña tras su error sobre la salud de Jorge Messi

“Esto es lo que está pasando un poco también hoy en la comunicación, Ya no entendés bien qué es fake y qué es real. Tenés que poner todo en tela de juicio”.

Hasta que reflexionó: “A veces te podés comer la curva. Pedimos disculpas”.

“También disculpas desde la producción que lo tiramos antes de terminar de chequearlo, y hay rumores, pero no está nada confirmado”, se defendió Magui.

QUÉ HABÍA DICHO FLOR PEÑA

“No quiero dar una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi”, había contado la conductora de El Show del Verano en el vivo de Luzu TV.

De tan desconcertada hasta había interrogado a la producción, que instantes antes le había pasado el dato: “¿Fue algo repentino? ¿Qué información hay?”.

La repercusión fue tan grande que la familia Messi sacó un lapidario comunicado de prensa para desmentir la trágica información y pedir respeto.