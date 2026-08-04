Campanita protagonizó uno de los momentos más tensos de Gran Hermano Generación Dorada luego de convertirse en la nueva eliminada del reality.

La participante perdió el versus frente a Solange Abraham, pero sorprendió a todos al negarse a abandonar la casa, lo que obligó al Big a intervenir en plena transmisión en vivo.

Campanita fue eliminada, se negó a irse y el Big tomó medidas en vivo

Campanita fue eliminada, se negó a irse y el Big tomó medidas en vivo

La gala del 3 de agosto tuvo un desenlace inesperado cuando el público decidió que Campanita quedara fuera de competencia.

Sin embargo, lejos de despedirse de sus compañeros, la jugadora desafió la decisión del programa y se plantó frente a la voz de Gran Hermano.

“No me voy a ir, amado... No me voy a ir. A ver qué pasa”, lanzó Campanita cuando el Big le indicó que debía abandonar la casa.

La respuesta no tardó en llegar. Molesto por la situación, el Big le respondió con firmeza: “Sí, señorita, tenés que irte”. Al advertir que Solange celebraba la escena y que Campanita seguía sin dirigirse a la puerta, elevó el tono: “¡Silencio! Aquí tenemos un reglamento y se debe cumplir”.

Pero la participante redobló la apuesta y volvió a desafiar la autoridad del reality.

“No me voy a ir, Big. Te cuento, quiero ver qué pasa”, insistió.

“Necesito que te retires en este momento”, le repitió la voz de Gran Hermano. Sin embargo, Campanita volvió a negarse.

Fue entonces cuando el Big tomó una decisión contundente y le recordó que la eliminación ya era irreversible.

“Te estoy ordenando que salgas. Es mi casa. Tenés que dejar la casa en este instante. Ya se pronunció el Supremo. Te vas por la puerta principal”, sentenció.

Video de Telefe, Gran Hermano.

El Big amenazó con sancionar a toda la casa

En medio del llanto, Campanita intentó una última negociación.

“¿Me puedo quedar de visita, amado? No me quiero ir”, preguntó desconsolada.

La respuesta fue un rotundo no. Además, el Big advirtió que, si continuaba desobedeciendo la orden, aplicaría sanciones para el resto de los participantes.

Recién después de esa última advertencia, Campanita aceptó abandonar la casa entre lágrimas, protagonizando una de las eliminaciones más escandalosas de esta edición de Gran Hermano Generación Dorada.