Un nuevo episodio de máxima tensión sacudió la casa de Gran Hermano: Generación Dorada. Juliana “Tini” Díaz protagonizó un tremendo enfrentamiento con Luana Fernández, al encararla cara a cara, y sujetarla del brazo durante una discusión que quedó registrada por las cámaras y que rápidamente despertó pedidos de expulsión en las redes sociales.

Todo comenzó durante una dinámica propuesta por Gran Hermano, en la que los participantes debatían distintos conflictos de convivencia. El eje de la conversación giró en torno a la escasa empatía que algunos jugadores habrían mostrado tras la caída que sufrió Cinzia Francischiello.

En ese contexto, Solange “Sol” Abraham cuestionó la actitud de varios participantes y Luana intervino para señalar que “no hay que meter a todos en la misma bolsa”. Al explicar su postura, hizo referencia a la santafesina como “tu amiga Tini“, una frase que desató la furia de la exparticipante.

Foto: Captura de video de X (@Nieves__AT)

Visiblemente molesta, Tini interrumpió a Luana y le respondió de inmediato: “¿Qué es eso de ‘tu amiga Tini’? No seas despectiva porque me siento mal y yo no estoy atacando a nadie”.

Cuando Luana intentó continuar con su explicación, ignorando la interrupción, Tini se levantó de su asiento, caminó hasta donde estaba su compañera y comenzó a increparla a pocos centímetros del rostro. La situación escaló rápidamente cuando Tini apoyó un dedo sobre el pecho de Luana y comenzó a empujarla mientras le gritaba: “¿Me estás escuchando? ¡Te estoy hablando, te estoy hablando!”.

Frente al contacto físico, Luana levantó las manos y reclamó una sanción disciplinaria: “Me está tocando”, insistió, mientras denunciaba la agresión delante de todos sus compañeros.

Foto: Captura de video de X (@Nieves__AT)

Sin embargo, el episodio no terminó allí. Según se vio en la transmisión, Tini también sujetó con fuerza del brazo a Luana, mientras varios jugadores intervenían para separarlas y evitar que la discusión pasara a mayores.

En medio del escándalo, Gran Hermano recordó que el contacto físico entre participantes está prohibido, aunque la advertencia no logró calmar a Tini, que continuó gritando. Las imágenes no tardaron en viralizarse y generaron una catarata de reacciones en las redes sociales, donde numerosos fanáticos del reality comenzaron a exigir una dura sanción e, incluso, la expulsión de Tini por la agresión contra Luana. Ahora resta saber si la producción decidirá aplicar una medida disciplinaria tras uno de los episodios más tensos de la actual edición.

Foto: Captura de video de X (@Nieves__AT)

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ASÍ QUEDÓ LA PLACA DE GRAN HERMANO TRAS LA SALIDA DE CINZIA FRANCISCHIELLO: QUIÉNES SIGUEN EN RIESGO DE ELIMINACIÓN

La gala de Gran Hermano: Generación Dorada dejó un escenario completamente renovado luego de que Cinzia Francischiello quedara fuera de competencia por la lesión vertebral que sufrió tras un accidente dentro de la casa.

La participante recibió asistencia médica inmediata y, tras realizarse los estudios correspondientes, se confirmó que deberá cumplir con varios días de reposo, motivo por el cual no podrá continuar en el reality de Telefe.

En paralelo, el público también tomó una importante decisión durante la gala y definió que Yanina Zilli y Mariela Pietro continúen en competencia, al ser las primeras salvadas de la placa.

Foto: Captura (Telefe)

De esta manera, la lista de participantes que siguen en riesgo de abandonar la casa quedó integrada por Alejandra Majluf, Matías Hanssen, Campanita, Solange “Sol” Abraham, Juanicar y Luana Fernández.

Con este panorama, la definición vuelve a quedar en manos de los televidentes. De esta manera, el público deberá votar a sus favoritos para que continúen en competencia hasta la próxima gala de eliminación, que se realizará el lunes. Ese día se conocerá quién se convertirá en el nuevo eliminado de Gran Hermano.